Un actor de Élite y La casa de papel ha pasado un muy mal trago: su casa se ha incendiado. Se trata de Miguel Herrán, intérprete de Río en los atracos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España y de Cristian en el colegio Las Encinas. A pesar del duro golpe emocional que encajó, el malagueño decidió compartir las imágenes del suceso en su perfil de Instagram.

"No me lo puedo creer. Mi puta casa... no", decía entre lágrimas en un vídeo en el que se ve el salón en llamas a través de la puerta del chalet. El actor acompañó las imágenes de un irónico "Buenos días" escrito. A continuación compartió un segundo vídeo en el que se pueden apreciar los estragos del fuego. Los destrozos son considerables.

Además, Herrán publicó una fotografía en la que se apreciaba su llanto por lo sucedido. Sus seguidores, conscientes de lo que ha sufrido, han llenado su perfil de Instagram con mensajes de apoyo por el contratiempo. 24 horas después del terrible suceso, el intérprete publicó un nuevo vídeo en otro salón, con el texto "Esto sí son buenos días...".

Lo que se sabe de las causas del incendio

Aunque en un principio se desconocía el origen del incendio, la revista Hola se ha puesto en contacto con el actor y este ha explicado algunos detalles. Miguel Herrán confiesa que el sonido del incendio le levantó de la cama: "Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación".