Rodolfo Sancho está bastante disgustado con el maltrato que según él recibió 'Sequía', la serie que protagonizaba junto a Elena Rivera en La 1 durante el primer trimestre de 2022. El actor, que acaba de estrenar en Netflix 'Los herederos de la tierra', continuación de 'La catedral del mar', ha aprovechado su entrevista en Bluper para expresar su malestar.

"Estoy bastante disgustado con cómo manejaron los tiempos de la serie, sobre todo porque en diferido estuvo dos meses siendo la serie más vista, por lo que el producto tiene repercusión y es una serie de muy buena calidad", expresaba el intérprete.

"El maltrato de RTVE tiene que ver con saber quién quiere ser: ¿quiere ser la BBC? ¿Quiere ser otro tipo de canal?", se pregunta el actor. Además, no duda en pedir una mayor confianza en la calidad de las producciones y que no se tengan tan en cuenta las audiencias al tratarse de una televisión pública: "Si tú tienes un producto de calidad que está dando buenos resultados en diferido, olvídate de las audiencias, sobre todo cuando eres un canal que no tiene publicidad".

Sancho también manifiesta que este maltrato que sufren las ficciones "empieza a ser la tónica general en Televisión Española. Es un canal que aprecio muchísimo y siempre me ha gustado su forma de hace, pero a veces hay cosas que no deberían ser. Con 'El ministerio del tiempo' desde el principio hubo que tirar del carro, con incertidumbre de si se renovaba o no".

Cabe recordar que 'Sequía' empezó sus emisiones por encima de la media de La 1 con un 9,2% y 1.277.000 espectadores. Sin embargo, con el paso de las semanas se fue diluyendo el interés, haciendo caer a la serie hasta el 6,5% tras seis semanas en emisión. Fue entonces cuando la cadena optó por relegarla al late night, donde se despidió ante 299.000 espectadores con un 4,8%.