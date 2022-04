Carmen Porter ha regresado por fin a 'Cuarto milenio' tras un par de semanas de ausencia tras dar positivo por Covid. La presentador aprovechó el momento para lanzar un mensaje tanto al público como a los espectadores en el que trató de concienciar un poco a la gente, sobre todo a aquella que le resta importancia al coronavirus: "A esa gente que dice que es mejor pillarlo y pasarlo ya, yo les digo que no, que mejor no pillarlo, mejor si no lo pasas, si no te contagias".

"Pasar el covid no es ninguna tontería. Carmen lo ha pasado y ya está con nosotros de nuevo. ¿Cómo ha sido la aventura?", le preguntaba directamente Iker en el inicio de la sección 'Viral', una de las más seguidas por la audiencia. Porter aprovechaba la pregunta para sincerarse con el público: "Bueno, un poco complicadilla. Los primeros días con fiebres altas y malestar general", aseguraba. Vuelta al trabajo. Viva la normalidad post Covid!!!💃💃💃💃 pic.twitter.com/IhsTT61HqC — Carmen Porter (@carmenporter_) 11 de abril de 2022 "El que va a ser una leyenda vas a ser tú, que eres el que no lo has pillado todavía, aún estando el virus en la familia", apostillaba acto seguido, tratando de acabar en todo de humor este pequeño momento de confesiones personales. Jiménez recogía el guante, bromeando con su "inmunidad". "Cuando uno tiene genética de UMMO, cuando su genética no es humana sino que viene del planeta Wolf 424 como es mi caso y algunos ya saben, pues pasa eso, que el coronavirus no lo pasamos". "No se puede decir mucho esto, que luego pasa que a los dos días...", concluía el presentador, cruzando los dedos para no seguir los pasos de su mujer e hija con el virus. Tras este inciso, ambos retomaron por fin la exitosa sección sobre populares vídeos en internet. Dos semanas de ausencia El propio Iker Jiménez fue en su momento el encargado de informar a sus seguidores del motivo de la ausencia de la copresentadora de 'Horizonte': "Está aislada en casa tras dar positivo en coronavirus", desvelaba por aquel entonces. Días más tarde, él mismo avanzaba que su hija había dado ya negativo, pero que Carmen continuaba siendo positiva, por lo que debía mantenerse alejada de las pantallas unos días más. Esos días han pasado por fin, con Porter reincorporándose a sus programas en Cuatro desde esta misma semana. La propia comunicadora informaba el pasado lunes mediante un breve vídeo en sus redes sociales que regresaba al trabajo, pero no fue hasta este domingo cuando los espectadores pudieron verla de nuevo en 'Cuarto milenio'.