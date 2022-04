LaSexta apuesta por el directo incluso en la tarde de los domingo. Una semana más, Nuria Roca se puso al frente de su propio matachín y Malú fue una de las invitadas de este domingo. La presentadora recibió a la cantante para hablar de su gira y de sus últimos trabajos musicales y durante la conversación, la artista quiso confesar cuál había sido su momento más complicado de los últimos años.

La actual pareja de Albert Rivera se sinceró y reconoció que se rompió los ligamentos del tobillo poco antes de empezar la anterior gira: "Fue muy duro. Intenté salir como pude; me dijeron que me tenía que operar. Hicimos tratamientos con fisio y en el concierto 11 ya no podía más. Me tuvieron que operar, tuve que cancelar la gira", explicó.

La cantante quiso sincerarse sobre cómo se sintió durante ese parón: "A mí eso me destroza emocionalmente. Me deja fatal. Ves a tu gente sin trabajar. Fue muy difícil, pero todo pasa por algo", confesó antes de aclarar que considera que necesitaba parar un tiempo por el estrés que venía acumulando en los últimos años de trabajo sin descanso.