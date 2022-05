El paso de los días no está exento de polémica en Supervivientes 2022. Los primeros roces entre los participantes, cuyo sueldos ya se han filtrado a las pocas semanas de iniciarse el reality de Telecinco, ya han aparecido fruto del cansancio y del hambre.

No importa en qué parte de Honduras se encuentren. Hasta en Playa Paraíso hay penuria, más todavía con el paso de los días. Y así se van sucediendo las tensiones, broncas... y se sobrepasan los límites con ciertas faltas de respeto que están al borde del precipicio. A la audiencia, si uno de los concursantes sobrepasa los límites, no le tiembla el pulso y pide su cese. Y así ha sido el caso con Anuar Beno, el hermano de Asraf.

El enganchón entre Anuar y Juan Muñoz en Supervivientes

Vayamos por partes. ¿Qué ha pasado en Honduras? Como hemos explicado, el paso del tiempo afecta a las condiciones de los concursantes en Honduras. Los lleva al límite. Incluso a decir cosas que, igual en frío, no habrían dicho con las mismas palabras.

La pasada de frenada de Anuar Beno con Juan Muñoz podría tener consecuencias. Y es que ambos concursantes protagonizaron uno de los momentos más tensos de la edición que terminó en una falta de respeto del joven sobre el humorista.

Anuar criticó la actitud de Juan Muñoz, de la mítica dupla de Cruz y Raya con José Mota, al considerar que se estaba tomando tranquilamente el concurso. "Parece que estés aquí de vacaciones", le reprochó el joven.

Anuar a Juan Muñoz: "Venga, anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto el respeto porque eres una persona mayor"

"Tengo derecho a ducharme, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer", contestó Juan Muñoz. Entonces comenzó una espiral de reproches incontrolable... Anuar llegó a tildar de "sinvergüenza" y de "fracasado", a lo que Juan trataba de suavizar el relato.

"Perdona si te ha molestado", aseguraba el humorista. "Venga, anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto el respeto porque eres una persona mayor", le decía el hermano de Asraf cuando el mismo le pedía cordialmente que no le faltara el respeto. "Me acabas de llamar fracasado. Si eso no es una falta de respeto...", comentaba entonces el cómico.

Ana Luque frena a Anuar por sus faltas de respeto sobre Juan Muñoz

"Coge el taca-taca y vete a dar un paseo", le terminó diciendo Anuar, a lo que Ana Luque, otra de las concursantes, saltó. "Ya vale". La discusión no ha pasado desapercibida para la audiencia, que pide a gritos la expulsión disciplinaria para el joven. "Lo de Anuar se merece la expulsión. Llama sinvergüenza a una persona que podría ser su abuelo y luego, para rematarlo, le dice fracasado y se ríe de él. Anuar, tú sí que eres un fracasado". Desde luego, la edición de Supervivientes viene bien cargadita...