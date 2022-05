Ha pasado de ser uno de los fichajes del año en El Chiringuito al despido. Se trata de Pedro Sáez, más conocido como 'El Ingeniero'. Este joven conquistó a la audiencia del programa presentado por Josep Pedrerol con su manera de relacionar diferentes variantes del fútbol con el mundo del BigData.

El joven ingeniero comunicó el pasado día 3 que ha sido recientemente despedido del programa de Josep Pedrerol al pedir ceñirse a su jornada laboral. "Me comunicaron que ya no tenía que ir". Ha sido un inesperado despido para el joven, que ha informado a través de su canal de Twitch de cómo piensa que se comenzó a gestar la decisión.

Y todo viene a raíz de un comentario que hizo a la dirección del programa al no poder compaginar sus estudios con su trabajo en 'El Chiringuito'. "Yo les dije que lo que podía hacer era cumplir las ocho horas diarias de todo trabajador, pero no más, porque no tenía tiempo para terminar el último examen de la carrera. Empezaba a las 12 de la mañana y paraba a las 15:00 y luego, teóricamente, era de 18 a 00:00 horas de la noche. Además, le iba sumando las horas que salía en la tele. Me dormía a las 04:00 de la mañana y a las 12 tenía que volver a trabajar. No tenía tiempo para estudiar. No soy un zombi, lo puedo hacer una o dos veces, pero no durante un mes entero", explicó.

Además, Pedro Sáez lamentó que no se le pagaban las horas extra, al margen de su horario partido. "A finales de marzo empecé a echar muchas horas, muchas más horas de lo normal", ha apuntado el joven ingeniero. "Un jueves, la última vez que salí en el programa, expresé que no debería de estar ahí hoy por la cantidad de horas que había echado. Cuando salía en la televisión era un trabajo extra, y no me lo pagaban", desveló.

Se plantearon cambiarle la sección en El Chiringuito

Según 'El Ingeniero', que explicó que tuvo un sueldo de 600 euros durante los tres primeros meses en los que era colaboradora y de 1800 euros cuando le contrataron, se reunieron con él para ver qué podían hacer con su situación y le ofrecieron un nuevo encaje dentro del programa.

"Me dijeron que me iban a cambiar el horario, y me dejaron claro que si quería echar ocho horas no iba a poder hacer mi sección. Pero a mí me daba igual salir o no salir en la tele, yo solo quería un horario más determinado. Se quedó un poco extrañado cuando se lo dije", explicó el joven ingeniero. "Al otro día me llamaron para que buscara un sustituto. No me lo esperaba. Yo no me quería ir, y me ofrecieron firmar una carta para renunciar. Al final, me han tenido que echar, ya no estoy en 'El chiringuito'. Es una baja no voluntaria", confirmó.

La versión de El Chiringuito, según El Confidencial

Desde Atresmedia, tal y como relata El Confidencial, explican que Pedro Sáez no ha superado el periodo de prueba en su contrato en El Chiringuito. "No es un despido como tal". Argumentan que no superó los tres meses de prueba estipulados en su contrato. Eso sí, el joven matizó. "Me he sentido muy feliz y muy cómodo, pero no era mi sitio".

El propio Pedro Sáez negó esta información: