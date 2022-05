Hay países cuyo nombre va estrechamente unido al Festival de Eurovisión. Nombres tan icónicos en el mundo de la música como Abba (y Suecia de rebote) permanecerán siempre unidos a él. Aunque la hegemonía en las victorias ha variado mucho con el paso de los años, hay algunos que sobresalen en el palmarés general, aunque ya han pasado muchos años desde que conquistaron la cita musical más importante del continente por última vez. Otros, directamente, ni participan en la actualidad.

Irlanda (7)

Irlanda encabeza el ranking en solitario gracias a sus triunfos en 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 y 1996. Eso sí, hace ya 26 años que no consiguen ser la canción más popular de Europa. También hay que tener en cuenta que no ha participado todos los años, y otros no ha llegado a la final. En total, ha entrado en el 'top 10' del Festival de Eurovisión 30 veces y puede que su actuación más recordada sea la que protagonizó Eimear Quinn, que se subió con un impresionante vestido blanco al escenario y ganó con 'The voice'.

Suecia (6)

Decir Suecia en Eurovisión es pensar automáticamente en Abba. El país nórdico se alzó vencedor en seis ocasiones: en 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 y 2015. La primera de ella fue de la mano del célebre grupo, que cautivó a toda Europa con una canción que después se convertiría en un himno: 'Waterloo', sin duda el tema más famoso de toda la historia del festival. Su paso por él también forjó una fama que llega hasta la actualidad. De entre los representantes más recientes muchos recordarán a Loreen, que ganó con 'Euphoria' en 2012, Mans Zelmerlöw, que fue el más votado con 'Heroes'.

Francia (5)

Francia reinó sin oposición durante los primeros años del festival, pero ya hace muchos años que la suerte les esquiva. Aunque han peleado por la victoria en más de una ocasión en el presente siglo, el país vecino casi no se acuerda de lo que es ganar. Lo hizo en 1958, 1969, 1962, 1969 y 1977. Además, es el segundo país que más veces ha participado, solo superado por Alemania (61 y 62, respectivamente). La veterana Marie Myriam conserva el honor de ser la última persona que coronó a Francia en el Festival de la Canción de Eurovisión.

Luxemburgo (5)

Como en el caso de Francia, Luxemburgo es otro grande que casi no recuerda la sensación de ganar Eurovisión, entre otras cosas porque su última participación data de 1993. Conquistó a los europeos en 1961, 1965, 1972, 1973 y 1983. Tiene otro honor que solo comparte con España, Suiza, Irlanda e Israel: es uno de los cinco países que ha ganado en su propio territorio. El primero en hacerlo fue Jean-Claude Pascal, que presentó 'Nous les amoureux' y acertó de pleno.

Reino Unido (5)

Es el país que lleva más años participando de forma ininterrumpida (dese 1959), aunque el éxito le haya sido esquivo en los últimos tiempos. Aún así, en su palmarés continúan las victorias de 1967, 1969, 1976, 1981 y 1997. Y otros 15 más que meritorios segundos puestos, récord absoluto de la historia. Entre los nombres más consolidados de la música británica que han participado representado a su país están Blue o Bonnie Tyler. Pese a ello, el declive británico deja un dato muy duro para los eurofans de Reino Unido: en los últimos 20 años acumulan cinco últimos puestos.

Países Bajos (5)

Es uno de los pocos países que participaron en el festival en su primera edición, y desde entonces su palmarés da fe que es uno de los grandes de Eurovisión. Con cinco victorias (1957, 1959, 1969, 1975 y 2019), solo han faltado a la cita en cuatro ocasiones. De hecho, en dos de ellas, en 1995 y 2002, las autoridades de Países Bajos tomaron la decisión de no participar debido a los pobres resultados cosechados en ediciones pasadas. Pero todos esos momentos negros se olvidaron en 2019, cuando Duncan Laurence se sentó frente al piano y dejó a Europa sin palabras con su interpretación de 'Arcade'. Por eso, la última edición del festival, la que ganó Maneskin, se celebró en Róterdam.