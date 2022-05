El fallecimiento de Jesús Mariñas este martes ha dejado un profundo vacío en la prensa del corazón. El periodista falleció este martes por un cáncer de vejiga y ha sido noticia en todos los programas ‘rosa’.

Sin embargo, no todo han sido buenas palabras, como sucedió en 'Sálvame'. Jorge Javier Vázquez, hablando sobre el fallecimiento de Mariñas, anunció que se acababa de enterar de algo que no le había gustado nada.

“Estoy un poco tocado ahora, me he quedado tocado por una cosa que me ha contado Kiko Hernández relacionado con Mariñas”, comentó el presentador.

“Sí, lo que pasa es que quizás no es día para hablar, ya habrá días… Pero hay cosas que no se pueden permitir. Y que a todos nos dolió mucho”, confirmaba Kiko Hernández.

Fue ahí cuando Jorge Javier Vázquez insistió al colaborador para que lo contara , y este desveló que Mariñas había criticado a Mila Ximénez el día que falleció.

“Al día siguiente en un programa Jesús Mariñas estuvo hablando fatal de ella”, dijo. “Sí, a mi me dolió mucho porque Mila adoraba a Mariñas y Mariñas adoraba entre comillas a Mila. Y lo que no entiendo es que al día siguiente que estábamos todos tocados y hundidos puse la tele y veo que dice las mayores burradas de Mila”, explicó Kiko Hernández.

“Bueno es que Mariñas era así. Es que un día te saludaba y al día siguiente te ponía verde sin ninguna razón. Lo que pasa es que quizás el día que mueres no era el día para hacerlo”, puntualizaba Jorge Javier Vázquez.

Ver para creer, ya que era lo mismo que estaban haciendo en ese momento en ‘Sálvame’ con Jesús Mariñas. Y precisamente con el presentador insistiendo para hacerlo.