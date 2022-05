La final de Eurovisión 2022 ya está completa tras la segunda semifinal, que deja los últimos 10 finalistas: Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia.

La segunda gala de Eurovisión 2022 ha dejado ocho países fuera de la competición: Georgia, Irlanda, Israel, Malta, Macedonia del Norte, Chipre, Montenegro y San Marino.

La gala ha comenzado con la mítica banda finlandesa The Rasmus, con su tema rock "Jezebel". Del norte al sur con el tema pop israelí "I.M", interpretado por Michael Ben David. La serbia Konstrakta, una de las grandes favoritas, ha salido en el número tres con su canción "In Corpore Sano".

Serbia es uno de los países que más expectación está generando en Turín, debido a lo peculiar de su candidatura: la actuación se centra en Konstrakta sentada en el centro de sus coristas mientras se lava las manos y pronuncia una crítica al sistema sanitario de Serbia que deja sin cobertura a los artistas. La canción, además, es la primera de la historia que incluye una estrofa entera en latín.

Tras la serbia ha llegado Azerbaiyán, con Nadir Rustamli y una actuación que parece sacada de un musical para "Fade To Black". Circus Mircus son los representantes de Georgia, que han traído con una extravagante puesta en escena para "Lock Me In". Tras ellos, Malta con Emma y "I Am What I Am", un tema pop con aires de musical.

Por San Marino llega una de las sensaciones del festival: Achille Lauro. El cantante italiano representa a su país vecino con el tema rock "Stripper", con una de las puestas en escenas más potentes: fuego, jaulas, plumas e incluso un toro mecánico de terciopelo.

Australia ha venido con "Not The Same", una puesta en escena dramática para el tema de Sheldon Riley. Desde Chipre viene Andromache, con "Ela" y una puesta en escena inspirada en la Venus de Boticceli. Irlanda, con Brooke Scullion, ha salido en el 10. Presentan uno de los shows de luces más potentes para "That's Rich".

El estonio Stefan ha traído con una puesta en escena inspirada en el desierto de Tabernas de Almería para su tema country pop "Hope". Sigue Rumanía con más referencias españolas: "Hola mi bebebé, Hola mi bebebé, Llámame, Llámame" es el estribillo de la canción de WRS.

La propuesta de Polonia es Ochman y "River": es una de las voces más potentes de la edición, que precede a otra de ellas: Montenegro. Vladana interpreta la emocionante "Breathe", dedicada a su madre fallecida por covid. Sigue Bélgica, con Jérémie Makiese y su tema R'n'B "Miss You".

Suecia, una de las grandes favoritas de la edición, ocupa el penúltimo lugar con Cornelia Jakobs y su "Hold Me Closer". Por último, República Checa pone el broche a la gala con We Are Domi y "Lights Off".