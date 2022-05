Esta noche, a partir de las 22:10 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Masterchef'. El jurado pone a prueba la afinidad de los aspirantes, que tienen que organizarse por parejas. Cada dúo debe hacer la misma receta y emplatar igual, pero trabajan de manera individual y sin ver cómo lo está haciendo su compañero, ya que una pared separa las cocinas. Además, Bibiana Fernández y Anabel Alonso, las míticas Retales, también participan en esta prueba. Más tarde, los concursantes viajan a Valencia para disfrutar de las Fallas, una de las fiestas más emblemáticas de la Comunidad Valenciana y que se ha convertido en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Posteriormente, los concursantes tienen que reproducir un menú del chef Vicente Patiño que van a saborear 80 apasionados falleros. Finalmente, Miri Pérez Cabrero, finalista de la quinta edición de MasterChef, aconseja a los delantales negros en el último reto. En concreto, los candidatos a la expulsión deben cocinar un gran plato con dos ingredientes en riesgo, como el arroz senia, el café, el atún rojo, los mejillones o la miel, aplicando técnicas de alta cocina como esferificar, osmotizar, emulsionar o gelificar.

Telecinco emite un nuevo capítulo de ‘Desaparecidos’, a partir de las 22:50 horas. Rodrigo y Sebas investigan la desaparición de un representante de joyería. Sus sospechas se centran en la pareja propietaria de una joyería donde el desaparecido fue visto por última vez. Paralelamente, Sonia y Azhar impiden casualmente el robo de un bolso. Más tarde, tras examinar su contenido, las agentes descubren varias evidencias que les permiten seguir el rastro de una adolescente desaparecida hace dos años. Finalmente, la inesperada aparición de Kamau Ebuya, un médico nigeriano que afirma haber coincidido con el marido de Sonia en un campo de prisioneros en Somalia, infunde nuevas esperanzas a la inspectora Ledesma.

Antena 3 seguirá apostando por ‘Inocentes’ a partir de las 22:45 horas. Después de su desagradable conversación, Han y Ceylan interrumpen las vacaciones y regresan a la ciudad. Safiye, por su parte, descubre un gran secreto mientras intenta comprender la angustia de Naci. Finalmente, Gülben lidia con su suegra aunque la presencia de alguien nuevo en casa le dificulta hacer frente a sus obsesiones.

Cuatro estrena una nueva entrega del docureality ‘Los miedos de…’ a partir de las 22:45 horas. Víctor Janeiro no tiene miedo a ponerse delante de un toro, pero la idea de quedarse a oscuras le aterroriza. En compañía de su mujer, Beatriz Trapote, se enfrenta al reto de entrar en un juego de escape de terror y, más tarde, conoce a una médium que intenta ayudarle a encontrar el origen de su miedo. Además, el torero se adentra de noche en un edificio abandonado con una cámara de visión nocturna. Posteriormente, la periodista Cristina Tárrega explica que siente auténtico terror a no tener el control en situaciones de riesgo, ya que su seguridad depende de terceras personas. Para superar su fobia se expone a un lanzador de cuchillos, participa en una clase de aeroyoga y es copiloto en un coche conducido por un especialista en conducción de riesgo. Finalmente, la también periodista Lydia Lozano se enfrenta a su miedo a las agujas y a las operaciones y para ello se somete a una sesión de acupuntura y acude a un hospital para hacerse un chequeo completo, algo que no hace nunca debido a su temor.

laSexta emite ‘Oro’ a partir de las 22:30 horas. Crudo retrato de la violencia existente tanto en los acontecimientos como en las personalidades de aquellos españoles que se embarcaron en la mayor proeza de la historia: el descubrimiento y la conquista de América, y la permanente búsqueda del mítico El Dorado.