Belén Esteban ha reaparecido en 'Sálvame' tras su operación vía llamada telefónica. La colaboradora ha hablado en el programa de Telecinco por primera vez desde que tuviera que abandonar de urgencia el plató del programa de Telecinco por una fractura que sufrió en directo. Tras conocer que se había roto la tibia y el peroné, Belén ha tenido que permanecer varios días ingresada en el hospital.

"La operación no fue moco de pavo", comenzó explicándole a Jorge Javier Vázquez. "No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie. (...) Me han puesto 20 tornillos y dos placas. No ha sido fácil y no lo estoy pasando bien", reconocía la tertuliana, que se emocionaba constantemente durante su intervención.

La tertuliana hacía una petición a los medios que la están siguiendo: "Yo entiendo el trabajo de la prensa y yo estoy muy agradecida, pero Jorge yo entiendo que soy una persona que despierte interés, pero salir y que te metan un micro... Si ya tienen las imágenes. "A mí me gustaría tener un poco de tranquilidad", suplicaba.

Cuando Kiko Hernández le preguntaba cuándo volverán a tenerla en plató, ella se mostraba realista: "Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie entre 10 y 8 semanas. Y luego tengo que hacer rehabilitación. El problema es que me he roto la tibia, el peroné y que ha habido desplazamientos. Es más complicado".

"¿Es cierto que estás ensayando en casa para cuando vuelvas repetir la misma prueba?", preguntaba con sorna Jorge Javier, ya que la tertuliana sufrió el accidente realizando un juego del programa. "Conmigo no contéis para nada, ni para subir a un escalón", respondía ella tajante.

Por su parte, Adela González le preguntó si iba a acudir a la 'Sálvame fashion week' de la semana que viene como espectadora. Ella se mostraba nuevamente realista: "No puedo... Lo he pasado mal y quiero hacer las cosas bien. Lo veré desde mi casa, pero no...". La colaboradora se rompía al hablar del cuidado de su marido y de lo que le espera por delante: "Lo que no tengo es paciencia y con esto se necesita mucha paciencia". "Es que se ma ha parado la vida tres meses, Jorge. Tenía muchas cosas... Soy una tía muy activa y verme así es muy duro. Sé que hay cosas peores, nos ha jodido, pero también hay cosas mejores", añadía, haciendo reír al presentador.