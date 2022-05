La visita Marta López a la isla para sorprender a su novio, Kiko Matamoros, por poco termina en boda en ‘Supervivientes 2022’. De hecho, sobre ello iba la ‘trampa que pareció tenderle Carlos Sobera a la joven en Honduras, aunque ella intuyó lo que no era.

El presentador trasladó a López, que sigue en los Cayos Cochinos, las palabras de su novio pues “dijo que eras el mejor regalo de su vida y tú le decías que tenías toda la vida por delante para estar juntos y seguir con vuestros planes, y eso incluye la boda".

"Por eso, aprovechando que sigues por allí, ¿te animas hoy a darle a Kiko una última sorpresa?", prosiguió Sobera.

La sorpresa de Marta fue mayúscula, intuyendo lo peor. Es decir, una propuesta de boda improvisada, gratuita y en directo para toda la audiencia de Telecinco. La chica, ante lo que parecía que se le avecinaba, reaccionó de inmediato ‘cortando’ a Sobera. "Eh... Sí, pero no me voy a casar aquí. Ya te digo que no", señaló.

El presentador vasco, para su respiro, se lo aclaró de inmediato. "No, hombre. Yo soy cura en mis ratos libres, pero a esto no llego. Lo que vamos a hacerle es una despedida de soltero muy personal, ¿te animas?".

Esa iba a ser la última sorpresa que el programa le daría a Kiko Matamoros con su novia como protagonista. "Si es la última cena de soltero que va a tener aquí en la isla, sí. Claro que sí", concluyó ella, ya mucho más relajada tras el mal trago.