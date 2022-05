Hace ya casi un año de la muerte de Mila Ximénez y por este motivo, María del Monte quiso hacer un homenaje a la colaboradora durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'. La invitada decidió tocarle su canción favorita con la guitarra, pero también dar una lección a los colaboradores y al programa por creer que no han sabido gestionar la muerte de su compañera.

"Me gustaría deciros una cosa a todos, si me lo permitís, desde el más absoluto respeto. Creo que os habéis equivocado y que en esté plató y en todos los platós donde ha estado presente Mila, hay un antes y un después desde su desaparición. Creo que vosotros no habéis sido conscientes de lo que se percibe fuera, y eso creo que es porque habéis dejado de hablar de ella con naturalidad, quizás porque el dolor os lo ha impedido", empezó diciendo.

"Mila era una persona muy muy especial, Mila se daba a querer, Mila era débil en su medida, fuerte en su medida, sabia en su medida y es que Mila tenía muchísimas cualidades, era un poco la madre del cortijo. Esa sensación que tenéis todos de orfandad, yo os pediría que no la ocultaseis. ¿Habrá algo más bonito que saber llorar a tiempo y que saber reírse a tiempo? Eso no debéis pasarlo por alto", siguió narrando la intérprete ante el total silencio de los colaboradores.

Tras el alegato de la cantante, Jorge Javier fue el primero en intervenir, admitiendo que no habían sabido gestionar ninguno la muerte de la colaboradora: "Entre nosotros hablamos muy poco de ella", reconoció. Sin embargo, también aseguró que en el programa no se habló más de ella por miedo a que lo que la gente pudiera pensar: "Teníamos miedo de que el público se pensara en algún momento que nos estábamos aprovechando de su marcha para conseguir audiencia".

Ante las palabras del presentador, María respondió que hablando de Mila desde el cariño y respeto "te puedo asegurar, que su familia lo que se va a sentir es orgullosa, no puede ser de otra manera".