Josep Pedrerol dejó ‘El Chiringuito’, programa del que es buque insignia en Mega. Aunque los seguidores del programa no tuvieron de qué preocuparse, ya que sólo fue por unos días.

El presentador catalán dio positivo en Covid-19 y no presentó el programa de este martes. "Había conseguido esquivarlo durante dos años pero hoy he dado positivo en covid. Estoy bien y sin síntomas. Ya os iré contando. Estos días toca ver desde casa a mis compis de @elchiringuitotv y #Jugones. ¡Cuidaos!", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Un mensaje que rápidamente se ha llenado de respuestas de apoyo, tanto por parte de sus compañeros como por sus seguidores. Sus palabras, no obstante, fueron muy tranquilizadoras ya que demuestran que se encontraba bien. No obstante, como es evidente, para no poner en riesgo a sus compañeros optó por mantener la cuarentena y prescindir de su asistencia al plató de 'El Chiringuito'. Una anécdota que queda en el recuerdo.