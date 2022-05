Anabel Pantoja se queda sin defensa en 'Supervivientes' en una semana decisiva para ella, ya que está nominada con otros tres pesos pesados de la edición: Kiko Matamoros, Marta Peñate y Nacho Palau. Sin embargo, su prima Isa ha comunicado que no podrá acudir a plató hasta nuevo aviso por motivos académicos. "Hay más defensores pero coincide que tampoco pueden", ha lamentado la hija de Isabel Pantoja.

Isa, que está estudiando el grado de Derecho, explica en un texto compartido en sus redes sociales que en estos momentos debe centrarse en sus estudios: "Voy a los exámenes sin puntos de práctica porque eran los jueves por la tarde y no me daba tiempo a coger el tren. Como mi universidad es presencial, tengo que asistir para entregar las prácticas en esa clase, por eso voy al 100% con la nota del examen".

La defensora de Anabel insiste en que, durante las últimas semanas, ha "priorizado" la televisión a su carrera universitaria debido a su papel como defensora: "Decidí dejar asignaturas para septiembre porque os juro que era imposible. Ella sabía que en estas fechas yo no podía ir, y de hecho le dije que los jueves tampoco por lo que expliqué antes".

Sin embargo, debido a la lesión de Belén Esteban, que iba a ser la defensora principal de Anabel, ha tenido que modificar sus planes: "Al no poder ir Belén, yo tuve que ir".

Isa insiste en que le da "pena y rabia" no poder acudir al plató de 'Supervivientes' para dar la cara por su prima. "Probablemente tampoco podré estar en estas dos semanas, pero también tengo obligaciones", lamenta en el mensaje, en el que vuelve a hacer referencia a la incompatibilidad entre ambas cosas: "De verdad, si yo pudiera abarcar con todo esto, iría al programa como he hecho hasta ahora cuando me han llamado".