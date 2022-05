David Broncano recibió ayer la visita de Eva Soriano en 'La resistencia'. La humorista, que atraviesa un gran momento profesional como presentadora de 'La noche D' en TVE y de 'Cuerpos especiales' en Europa FM, reconoció a lo largo de la noche que no había acudido con la intención de promocionar sus proyectos.

El presentador le preguntó entonces por su participación en 'Tu cara me suena', pero ella le recordó que el talent show de Antena 3 finalizó su novena edición hace varios meses: "Acabó en marzo. Quedé cuarta, muy guay".

Aprovechando este tema, Broncano quiso conocer si el talent show de imitaciones le ha abierto la puerta a otras "competiciones" en televisión. Soriano confesó entonces que 'Masterchef' se puso en contacto con ella para ofrecerle participar en la versión 'celebrity' del formato.

"Masterchef ha tocado a mi puerta y yo he dicho... Not now", aseguró la cómica ante Broncano, que la animó a replantearse su decisión: "Creo que deberías ir". La invitada explicó entonces que decidió declinar la oferta por sus escasos conocimientos de cocina: "No sé hacer nada"

Aunque quiso dejar claro que el espacio de la televisión pública le gusta, aseguró que su única ilusión era participar en 'Tu cara me suena': "Desde pequeña quería ir. Yo cantaba, actuaba y me hacía gracia". "Canto que te cagas", aseguró Soriano, que hace unos días sorprendió con su propia versión del eurovisivo 'Llámame'.