La actriz Cristina Medina, conocida por interpretar el personaje de Nines en ‘La que se avecina’, continúa poco a poco recuperándose del cáncer de mama que padece desde hace diez meses.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press este fin de semana en el estreno de la película 'Elvis', Medina aseguró que está "muy bien, bastante recuperada, hay que aprender a convivir con esto que ha tocado".

“Anímicamente me encuentro muy bien, ya voy saliendo del túnel, y físicamente también me voy encontrando, sigo con mis ejercicios, con todo y al ataque", dijo la popular ‘Nines’. Y para que quedase claro lo bien que se va encontrando apostilló con una sonrisa que la semana que viene se va "a Asturias a surfear".

En cuanto a su tratamiento, subrayó que "esto ya es para siempre, nos creemos que te quedas calva y ya está, y no. Pero bueno, hay que aprender a convivir con la enfermedad".

“Tienes que ir haciendo revisiones, ver que todo va bien... Yo confío y tengo la esperanza y la plena confianza en que todo va a ir bien cuando tenga las revisiones, y es una cuestión de convivir", dijo la interprete, que no se escondió a la hora de hablar sobre el cáncer y la manera de afrontarlo.

"Hay que tomárselo bien y sonreír... o no. Hay que tomarlo como cada uno sea, y respetarse a uno mismo", señaló Cristina Medina, a la que tanto su familia como sus amigos han respaldado desde el primer momento.

“Estoy feliz, no tengo ninguna queja, no tengo pareja, pero todo el mundo ha estado y están conmigo, me siento una privilegiada", indicó. "Me ha tocado en el mejor momento de mi vida, para lo bueno y para lo malo... todo lo demás estaba muy bien situado", concluyó la actriz de ‘La que se avecina’.