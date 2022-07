En 'Más Vale Tarde', el programa que conducen Iñaki López y Cristina Pardo, contaron recientemente con la participación de la dermatóloga Ana Molina, que trató el tema de los mosquitos y muchos de los mitos que los rodean.

Una charla muy interesante en la que Cristina Pardo explicó su truco antimosquitos. Una medida para ahuyentarlos y de la que igual hay que tomar buena nota.

"Yo me tomo una vitamina B. Me la tomo al atardecer porque mi madre es médico y me la recomendó. Si te la tomas al atardecer. No vale tomarla a las 23:00 horas porque se te ha olvidado. A mí no me pican", aseguró la popular presentadora.

"No debe ser una cosa muy rara, porque al ir a la farmacia, ya saben para qué la quieres. A mí me funciona", insistió Cristina Pardo.

Un truco que la dermatóloga Ana Molina, eso sí, puso en cuarentena con mucho sentido del humor. "Di que sí. Desde luego tu madre te quiere antioxidada. Todas las vitaminas C, D, E... nos ponen mucho más guapos y jóvenes. Desde luego, antioxidada vas a estar. Lo de los mosquitos me lo tendría que repasar”, señaló con una sonrisa.