Una vez confirmada la baja de Sonsoles Ónega, que deja Telecinco para embarcarse en un proyecto televisivo en Antena 3, ha llegado el turno para Jorge Javier Vázquez. Cuando apenas quedaban cinco minutos para que terminara la edición del psado lunes, 11 de julio, María Patiño alertó en directo de una llamada. La presentadora salió corriendo rumbo a la zona de dirección y fue allí donde Alberto Díaz le pasaba el teléfono.

"Es Jorge Javier, tranquila", le comentaba el director. La presentadora entonces, volvía al centro del plató para hablar con su compañero. Lo que no sabía, ni ella ni la audiencia, es la noticia que el presentador le iba a dar en directo.

"Voy a estar dos semanas fuera de Telecinco"

El rostro de Mediaset, con una voz ronca casi irreconocible, explicó el motivo acto seguido. No se va de vacaciones, debe recuperarse de una laringitis, secuela de haber pasado recientemente el COVID.

"Tengo una laringitis postcovid, por lo que voy a estar en reposo absoluto de la voz. Tengo que parar inevitablemente dos semanas"

Todos los compañeros allí presentes cambiaron rápidamente su cara, preocupados por Jorge Javier.

"Estoy perfectamente, pero una de las secuelas del covid es la gartanta, la voz. Llevaba un par de días más, como ya sabéis, y como no me recupero, tengo que parar, solamente tener algo de paciencia. Lo demás, todo bien"

"Te vamos a cuidar el chiringuito muy bien", contestó María Patiño.

La propuesta de María Patiño a Jorge Javier Vázquez que afectaría a Supervivientes

Fue entonces cuando María Patiño le proponía a Jorge Javier unir esta baja con su tiempo de vacaciones estivales y que así seguro que regresaba, en unas semanas, en pleno estado para volver a trabajar. Él, por su parte, no lo tenía del todo claro, ya que aseguraba que tenía que estar listo para presentar la final de Supervivientes 2022. "¿Ya me estás dando las vacaciones, tan pronto? ¡Qué bien!", bromeó.

Rafa Mora, por su parte, le preguntaba si pensaba que iba (o no) a llegar a la gran final del reality. "Espero estar para la final de 'Supervivientes', pero no puedo avanzar totalmente nada. Quería entrar para dejar claro lo que me pasa, para tranquilizar a la gente porque tengo que estar incomunicado, pero voy a intentar estar para la final del 'reality show". "Te queremos, Jorge", le gritaron todos los colaboradores allí presentes, dándole amor al colaborador.