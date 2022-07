María Lo ya comprueba eso que dicen que 'Masterchef' cambia la vida de los aspirantes que pasan por sus cocinas. Tras varias meses de aprendizaje y sacrificio, la gaditana de 32 años se proclamó ganadora este pasado lunes de la décima edición del talent culinario de TVE con un menú con el que reflejó los distintos lugares y momentos de su vida con sabores y aromas españoles y orientales. Horas después de su victoria, Yotele habla con María Lo sobre su concurso y su planes de futuro, entre otros asuntos.

¿Cómo te encuentras después de ganar la décima edición de 'Masterchef'?

Si te soy sincera, estoy todavía bajando los pies a la Tierra. Estoy aterrizando ¿Quién me iba a decir a mí que, estaría, primero, en 'Masterchef', después en la final y, para colmo, ganar? Todavía no me lo creo, y es real. Ayer fue un cumulo de emociones. Cuando dijeron mi nombre como ganadora, flipe. No podía caber en mí.

Los concursantes de 'Masterchef' sois expertos en guardar el secreto porque tanto la final como la edición entera llevaba grabada algún tiempo. ¿Cómo se te ha dado a ti eso de mantener la intriga sobre lo que sucedió?

Sinceramente, también hay tremendos expertos en intentarte sacarte las cosas por todos los medios. Se te hace complicado, pero la verdad es que soy una tumba. Yo también he tenido mis estrategias de despistar un poco a la gente, pero ha costado. También he tenido amigos de toda la vida que me han dicho que no les dijese nada porque querían vivir la experiencia y seguir el programa. Evidentemente, no podía decir nada ni se lo iba a decir. Y luego a la gente que me preguntaba si había ganado, les ponía cara de póquer.

Antes me has dicho que quién te iba a decir que iba a llegar a la final de 'Mastechef 10' y ganarla, pero has sido una de las grandes favoritas en todo momento. ¿Te has creído ese rol de favorita programa a programa?

He sentido una montaña rusa de todas las emociones habidas y por haber. Literal. Al principio, lo de ser la favorita me generó un poco de presión porque, al fin al cabo, todo el mundo está enfocado en lo que vas a hacer y, a nivel de competición, por muy bien que nos llevemos, mi compañeros decían que, a lo mejor, a esta tía había cargársela porque así teníamos más oportunidades de ganar, pero la verdad es que todo ha sido todo muy orgánico y muy chulo.

Pero, en cierta manera, quizás Verónica era un rival más abatir que tú. Un ejemplo fue la prueba de eliminación de la gala 9 cuando David se inventó la receta que tenía que transmitirle.

Sí. Al fin al cabo, 'Masterchef' no deja de ser un concurso. Todos nos llevamos súper bien, pero sí que es verdad que Verónica era en ese momento una rival fuerte y había que quitarla el pin de la inmunidad por todos los medios porque todos queríamos llegar a ese gran duelo final. Sí que es cierto que nos han comparado mucho a mí y a Verónica por nuestro nivel de exigencia. Ella también era muy favorita porque tiene una manera de trabajar muy profesional y exigente, y va a machete porque le encanta la cocina.

Con total sinceridad, ¿con quién te hubiera gustado enfrentarte en el gran duelo final de ayer? ¿Con Verónica o con David, tu amigo y también otro de tus grandes rivales?

La verdad es que yo me llevo muy bien con todo el mundo pero es cierto que conecté mucho, entre los finalistas, con David, pero por su manera de trabajar y por cómo nos entendíamos en la cocina. Yo me imaginaba el duelo final con él porque lo recreaba como un baile porque nos complementamos muy bien. Si te soy sincera, y después de ver la final de ayer, estoy súper contenta y es un todo un honor haber compartido el duelo final contra Verónica. Es una tía que admiro un montón. Me veo muy reflejada en ella porque nos parecemos muchísimo. Encima, dos mujeres con una misma pasión luchamos por el triunfo.

Además, fue la segunda ocasión en las diez ediciones que hubo un duelo final en las que las dos duelistas eran chicas.

Totalmente. Aparte me parece muy bonito a nivel profesional porque siempre ha sido una profesión de hombres con muy pocas mujeres. Es muy guay que en un programa en el que hay mucha audiencia se vea un duelo de dos mujeres que a cada cual nos gusta más la cocina. Hemos demostrado que somos muy válidas para trabajar en cualquier cocina profesional. Es un mensaje muy favorito y muy contenta de haberlo compartido con Verónica.

En ese duelo final, ¿te pensaste mucho el menú que elaboraste?

Una barbaridad. No sabes la de vueltas que yo le di a la cabeza. Tarde en pensarlo, pero el resultado fue muy chulo y estoy súper orgullosa. Tenía muy claro que quería contar mi historia a través de los platos que presenté ayer. Mi mayor miedo era crear un menú y que, de repente, los sabores no funcionasen. Por suerte, tenemos un par de oportunidad para hacerlo y presentar unos platos dignos de duelo final. Creo que transmití mucho quién soy yo.

¿Volverías a 'Masterchef' en un especial de ganador o 'All stars'?

O sea, iría de cabeza porque 'Masterchef' ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido. Dentro de todas esas emociones que he sentido, volvería a repetir sin ningún lugar de dudas. Todo lo que sea aprendizaje, yo tiro hacia adelante.

¿Ese aprendizaje y tu crecimiento personal es el mayor premio que te llevas de 'Masterchef'?

Sin lugar a dudas. Ese crecimiento personal que he tenido me ha hecho enfrentarme a mis miedos más grandes a ser juzgada por la exigencia y el perfeccionismo que tengo yo. Toda la vida los he tenido. 'Masterchef' me ha puesto en una situación en la que no me queda otra que darme cuenta de que todos nos equivocamos y de que los errores se aprende. He conectado eso con el programa, siendo lo más bonito que me ha pasado. Al fin al cabo, se trata de querer y respetarme y entender que los errores son oportunidades, y que hay que aprovecharlos.

Has ganado 100.000 euros, un máster en el Basque Culinary Centre, un año de contrato en México, la experiencia en el ABaC de Jordi Cruz...Directamente, ¿qué va a ser de tu vida a partir de ahora?

Creo que no tengo ni tiempo para hacer tantas cosas (Risas). Ya en serio, en cuanto a premios, el máster en el Basque Culinary Center es el que más ilusión me hace porque siempre he querido estudiar cocina y por fin voy a cumplir este sueño, encima en la mejor escuela del mundo. Tengo unas ganas brutales. Ir al ABaC con Jordi Cruz me hace mucha ilusión también porque ha sido un mentor y me apetece mucho trabajar en un restaurante con dos estrella Michelín, que nunca lo he hecho. Quería seguir aprendiendo con nuevas cosas y esto lo sería.

En cuanto al dinero, es una ayuda económica que siempre es una maravilla para aquellos proyectos personales. Ya iré contando pero están relacionados con un delivery en Barcelona con una carta propia en la que pueda mostrar mis platos y llegue las casas de la gente, un aceite de oliva que tenemos en mente, un proyecto que teníamos mi novia y yo antes de entrar para unos olivos que tenemos en Tarragona, y un futuro restaurante, que siempre ha sido mi sueño y el de mi padre. Todavía es un proyecto, pero ya lo tengo en mente.

Pero priorizando, por lo que me has dicho, me imagino que primero harás el máster de cocina pero, ¿y después? ¿Aceptarás lo del ABaC o el contrato en México?

Lo primero será lo del Basque Culinary Centre, exacto, y, después, aceptaría lo del ABaC con Jordi Cruz. El contrato en México es algo que tengo que pensar porque es un año y mis prioridades son mis proyectos personales, que requieren mucha energía. Un año fuera lo veo complicado, pero vamos a mirar dónde nos lleva la vida. A lo mejor me veo en Cancún en un año y medio, pero lo tengo en stad by. El resto sí que es tal y como te he contado.

Además, sacarás tu propio libro de recetas. ¿Nos puede adelantar algo de cómo será?

Va a ser muy María Lo. Va a tener recetas muy tradicionales pero con mucho mimo, que creo que llegarán a todas las casas y que la gente las cocinará. Todavía no lo he visto acabado, pero me muero de ganas por verlo. Va a molar.