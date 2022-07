Muchos comensales de 'First Dates' no tienen problemas a la hora de desvelar diversos aspectos de sus vidas en sus citas. Este es el caso de Facundo, un actor 'perfomático' y modelo barcelonés de 35 años, que llegó al restaurante describiéndose como una mezcla: "Soy un poco salvaje pero también sofisticado".

"Soy distinto porque no llevo los mismos gustos musicales o estéticos de la mayoría", dijo Facundo en uno de sus primeros totales ante las cámaras del dating de Cuatro.

Solo instantes después, Facundo supo que iba a conocer a Alejandro, un cocinero granadino de 25 años, que entró por la puerta teniendo muy claro los objetivos que tenía: "He venido con un par de cojones a echarle valor, a pasármelo bien y a conocer una persona que me aporta cosas".

"La verdad que ha sido un poco chocante porque no es mi prototipo de chico. Me gusta más alguien que no vista tan extravagante o que no tenga las cejas tintas", afirmó Alejandro tras ver por primera vez a Facundo, que tuvo una opinión muy distinta a la suya: "Mi primera impresión ha sido muy buena. Me ha gustado. Es un chico muy bonito".

Después de sentarse en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse un poco más a fondo. De hecho, Facundo le confesó a Alejandro que nunca había una cita a ciega, pero sí en lugares poco comunes: "La última fue en un cementerio. Me encanta el arte gótico".

"Me he quedado flipando. La verdad es que me he quedado flipando porque no me lo esperaba para nada. Sería el último lugar en el que yo tendría una cita", afirmó Alejandro solo ante las cámaras, lanzándole una directa a Facundo durante la cena: "Llegamos a hablar tú y yo y capaz eres de meterme en un tanatorio".

Después de pasar por el reservado para tomarse el postre, sus diferentes personalidades fueron determinantes en 'La decisión final'. Alejandro sí quiso tener una segunda cita con Facundo pero, en cambio, el actor solo la quiso como amigos: "Creo que no tenemos cosas en común, pero sí me pareció muy majo y encantador".