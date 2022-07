Sálvame sigue reinventándose en una época de profundos cambios en el mundo de la televisión. Tras años de crisis y de alguna que otra cancelación en alguna de las ediciones del programa, Telecinco está apostando por darle una vuelta a su programación. Así nació el 'Sálvame MediaFest' y así se ha desarrollado.

Pues bien, Telecinco todavía se tenía guardada una sorpresa. Y se lo ha dejado para su última gala, que será el miércoles 13 de julio. Es la fecha escogida por la productora para concluir el concurso musical en el que han participado muchos de sus colaboradores.

Pues bien, como era de esperar, el programa promete un final espectacular y algunas de las actuaciones ya se han anunciado. Entre ellas una que ha dejado sin palabras a la audiencia de Sálvame. "No me lo puedo creer" o "¿Qué me estáis contando?" son solo algunas de las reacciones en redes sociales al anuncio.

El último gran fichaje de Sálvame: David Cantero

En efecto. La cadena ha anunciado la participación que menos te podías esperar. Nada más y nada menos que David Cantero, periodista y presentador de los Informativos Telecinco. David participará en el elenco del festival con una actuación junto a su banda. También lo hará, como se anunció desde el equipo de producción, Ion Aramendi.

Final a un festival con un cartel para el recuerdo

El Sálvame Mediafest cerrará el telón con una cuarta edición para el recuerdo y dejando en la memoria grandes recuerdos con las actuaciones de algunos de los colaboradores más icónicos de Sálvame.

Lydia Lozano

Rafa Mora

Laura Fa

Antonio Moreno

Carmen Borrego

Son solo algunos de los colaboradores del programa que han estado viviendo durante 24 horas en un camping, durimiendo en tiendas de campaña y disfrutando entre duchas y barbacoas. Lo que viene a ser un festival en toda regla. El show del verano cerrará este miércoles con las últimas canciones.

En el último programa se desvelará, finalmente, quién es el ganador del Festival. La victoria, según las apuestas, puede estar entre Carmen Alcayde, ganadora del primer concierto, y Kiko Hernández, del segundo.