La ausencia de Olga Moreno en la final de 'Supervivientes' ha causado un gran revuelo en Mediaset. La ganadora de la pasada edición confirmó que no va a entregar el cheque al vencedor de esta noche para no coincidir con Jorge Javier Vázquez, lo que ha provocado la respuesta del presentador del reality.

Ya durante la emisión de una de las galas, Moreno dejó caer que no acudiría a la final. Fue entonces cuando Jorge Pérez, ganador de la edición de 2020 y colaborador del reality, se postuló para cubrir su hueco.

Sin embargo, el guardia civil ha querido resolver la duda en sus redes: “Voy a responder por aquí, porque me están llegando un montón de preguntas, creo que un poco por la broma que hice”, comenzaba diciendo el colaborador de 'Ya es mediodía' en una story de Instagram, haciendo alusión al comentario que hizo: “Si no va Olga voy yo”.

Finalmente, Pérez ha afirmado que no será el encargado de dar el cheque al ganador en sustitución de Olga Moreno: “No es mi momento, no me corresponde a mí”. “Para nada iría yo a entregar el cheque al ganador de este año”, ha determinado.