El octavo capítulo de 'En el nombre de Rocío', ha indagado en algunas declaraciones que Antonio David Flores hizo sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac mientras Rocío Jurado permanecía Houston. La hija de la cantante ha tenido que escuchar cómo Flores contaba mentiras sobre ella y su marido.

"¡Qué poca vergüenza! No puedo decir otra cosa, nada más que me da mucho asco", comentaba Carrasco mientras veía un vídeo que Antonio David y Amador Mohedano se daban las gracias mutuamente por sus actitudes.

"No entiendo la poca lealtad, no concibo la vida de las veletas. Sabiendo lo que le ha hecho a tu hermana, sabiendo lo que su hermana sufría en esa cama de Houston con muchas de las cosas que tenían que ver con esa cosa tan asquerosa que está ahí. No tienen vergüenza ni tienen perdón de Dios", arremetía Rocío contra ambos.

"Esas declaraciones las hace este, porque mi madre no sabía que las iba a decir, si no, no tenía este pantalones de hacer eso", asegura Carrasco en referencia a su tío Amador. Sin embargo, la cosa no quedó ahí porque Rocío tuvo que ver como "el ser" contaba en un plató que ella y Fidel habían tenido una discusión en Miami y que lo habían captado los periodistas. Cabe mencionar que esa discusión no se produjo y no hay ningún periodista que respalde su versión.

Ante estas declaraciones, Rocío Carrasco ha vuelto a estallar contra él: "Hay que ser energúmeno y tener poca vergüenza, pero qué más calificativos le voy a dar a semejante escoria. A ver si nos enteramos de que Fidel no ha pisado Miami conmigo ni ha ido a ningún piso de Miami. Dijo que en una de esas visitas, Ortega Cano le puso los puntos sobre las íes. Yo no he vivido con Fidel en casa de mi madre. A quién le pone ya al final los puntos es a él, cuando no quiere irse de la casa de mi madre", sentenció.