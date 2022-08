Terelu Campos y Pipi Estrada han vuelto a recordar sus momentos como pareja, y no de muy buenas maneras. La presentadora ha posado recientemente para una conocida revista y, de paso, ha aprovechado para cargar contra el que fuera su ex.

“No le voy a perdonar la deuda. Lo había dejado pasar. No había hecho nada durante muchos años, lo había olvidado y me había resignado. Es él quien lo ha elegido y ahora sí que voy a ir hasta el final. Todavía no he visto ni un euro, a ver si me los pasa”, aseguró la hija de María Teresa Campos.

Nada ajeno a estas declaraciones, en el plató de ‘Sálvame’ el popular periodista respondía en primer lugar que, según su versión, “una vez más, miente”. “Me sorprende que cuando somos tan celosos de nuestra intimidad y nuestro honor estamos permanentemente en el escaparate. Yo respeto absolutamente todo, estoy en este mundo y hago lo que me da la gana, pero no voy dando lecciones de moral. ¿Qué intimidad? Si estáis desnudando vuestra intimidad permanentemente", se arrancaba el colaborador del programa.

Ya más en concreto sobre las acusaciones de Terelu, le recomendó “habla con tu abogado y con tu procurador, si te estás engañando no es mi problema. Llama a administración de la fabrica de la tele y pregunta cuánto dinero me han retenido. Ese dinero es tuyo", concluyó Pipi Estrada.