La gala final de Supervivientes tuvo un protagonista secundario. Al margen de las diferentes tramas del reality como la victoria de Alejandro o el romance entre Anabel Pantoja y Julen, uno de los protagonistas del concurso de Telecinco tuvo que dar la 'nota' en la última entrega del programa hasta el punto de acusar en directo a uno de los directivos de la cadena. El culturista, novio de Enrique del Pozo, se reveló en directo contra la producción del programa y lanzó un mensaje a las altas esferas del programa.

Cabe remontarse al inicio del programa: Rubén Sánchez fue el primer expulsado del reality de Telecinco. "Yo más que problemas, en la convivencia me topé con gente que no me quiso aceptar, que faltó a mis valoers, a mi familia y a mi pareja", expresó. "Aquí no se me dio la oportunidad y ahora lo puedo decir, que me libero de la mordaza" insinuó. "No se me ha traído ningún domingo ni ningún martes", dijo sobre el supuesto veto al que había sido impuesto por parte de la cadena tras su regreso a España.

Para Rubén Sánchez en Supervivientes 2022 se habían censurado demasiadas cosas, motivo por el cual se enzarzó en directo con un Carlos Sobera que no daba crédito con la actitud que había adoptado el concursante de la última edición.

El dardo de Rubén Sánchez a la dirección de Supervivientes 2022

Su relato fue a más. Rubén Sánchez se fue calentando con el paso de su discurso y aseguró que desde la dirección de Supervivientes no se le había tratado de igual forma que al resto de sus compañeros, por ejemplo con el Día de la Madre, cuando no le habían entregado la carta de su madre y que además había estado gravemente enferma.

"El 'Pirata Morgan' no me entregó la carta de mi madre el Día de la Madre y no se mostró que estuvo 13 meses en el hospital antes de que yo entrara en Supervivientes y a punto de morirse. Nadie se preocupó en saber quién era realmente Rubén Sánchez Montesinos, qué hijo, qué vecinos tenía, qué hermanas, qué familia... quién era. No se me dio la oportunidad de conocerme como superviviente", aseguró.

Carlos Sobera, evidentemente y para defender a la productora y al concurso de las acusaciones de 'manipulación', se defendió en direct. "Te voy a decir dos cosas: Estás aquí porque todos queremos que estés hoy aquí y pienses lo que pienses en el programa se te ha querido mucho", le manifestó.

¿Por qué no recibió Rubén Sánchez la carta de su madre?

Sobera lo explicó. "Eso les pasa a los que se van pronto y no es nada personal", explicó el presentador sobre la falta de información recibida desde el exterior por parte del culturista. La explicación de Sobera no gustó a Rubén Sánchez, que directamente amenazó a uno de los directivos de la cadena.

"Señor Óscar Vega, repito, el 'Pirata Morgan' no me dejó leer la carta de mi madre" (Rubén Sánchez)

"Esto no tiene nada que ver con tu presencia en el concurso, te lo repito" (Carlos Sobera)

"Mucho se me tiene que escuchar. Hay muchas cosas que se han ocultado y se ha hecho mucho daño a mi persona y a varias personas" (Rubén Sánchez).

Consecuencias del enfrentamiento entre Rubén Sánchez y Carlos Sobera

La dirección del programa, al ver cómo Rubén Sánchez no se calmaba decidió avanzar con el guion del programa y dar paso a un vídeo, bajándole el micro al concursante. ¿Habrá consecuencias fuera de plató? Falta por ver en qué queda toda esta polémica.

Otras polémicas de Rubén Sánchez Montesinos en Supervivientes 2022