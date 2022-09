Germán González ha pasado un mal trago este viernes en 'Sálvame' cuando tras hacer un chiste sobre Matamoros, este le recriminó que jugasen con su edad. El encontronazo, tal y como ya recogimos en este portal, fue bastante desagradable, con un Kiko que se preguntaba por qué no se hacían chistes de maricas o gitanos.

Ante este ataque que muchos tildaron de homófobo, Núria Marín y Adela González, presentadoras del programa esa tarde, no han dudado en defender a su compañero en redes sociales después de que él agradeciese la oleada de apoyo que recibió esa tarde.

Cabe recordar que Germán al ver el malestar del colaborador, se disculpó con él al instante y evitó un enfrentamiento abierto con el tertuliano. Él mismo fue quien redactó y locutó el vídeo de la discordia con la aprobación de la dirección de 'Sálvame', donde hacía bromas sobre la diferencia de edad entre Matamoros y su novia y la dieta que ella llevaba.

Tras el altercado, las redes se volcaron con Germán, que ha ganado mucha presencia en el programa en las últimas semanas. A raíz de esto, él quiso mostrar su agradecimiento: "No puedo responder todos los tweets uno a uno (que ojalá), pero GRACIAS a los que entendéis mi humor e ironía y respetáis mi trabajo. Thanks for support. Os como la cara a todos. Besitos faraónicos y buen finde".

Sus compañeras presentadoras, Adela y Núria, se sumaron a esta oleada de apoyo mandando ánimos a su compañero: "Eres luz, alegría, ingenio, creatividad y muy buena gente! Germán, siempre en mi equipo", escribía Adela sobre su compañero. Su compañera de 'Cazamariposas', Núria Marín, también le dedicó unas palabras: "Son malos tiempos para el humor, Germán. ¡Pero resistiremos! Love you!".