Tras una denuncia de por medio y una salida forzosa de 'Sálvame', Paz Padilla ha regresado a Telecinco este fin de semana para promocionar su obra de teatro, 'El humor de mi vida', en 'Ya es verano'. En su vuelta, ha querido opinar sobre diferentes temas y hablar de su trayectoria, pero no ha ocultado tratar algunos temas puntiagudos y controversias.

Entre otros, la andaluza ha opinado sobre los meses en los que no ha estado en Telecinco tras prescindir de ella por abandonar su puesto de trabajo en enero: "Esto es como los matrimonios… a veces se separan, y a veces se reconcilian. Estoy tan feliz… tan a gusto con mi vida. Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy", ha reconocido sin esquivar hablar de su despido.

Además, ha reconocido cómo se ha sentido durante sus meses retirada de la cadena: "Esto es lo que más he echado de menos, a mis compañeros. Lo que más me dolió es que no me pude despedir de ellos, recibí muchos mensajes de ellos", expresó evidenciando su aprecio por los colaboradores y presentadores de Mediaset.