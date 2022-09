Después de seis años en emisión, 'First dates' continúa sorprendiendo a sus espectadores y, sobre todo, a los comensales que acuden al restaurante con el objetivo de encontrar el amor. En su entrega del jueves, 15 de septiembre, el dating show de Cuatro recibió la visita de Ramón, más conocido como "El monstruo analógico".

Haciendo honor a ese nombre, apareció cubriendo su rostro con una terrorífica máscara que dejó sin palabras a Carlos Sobera. "¡Joder!", exclamó el presentador, que confesó sentirse "impresionado y en shock" por el aspecto del invitado. Ramón, que no reveló su edad, se definió como un artista multidisciplinar: "Es una performance que llevo haciendo desde el 2002".

"Es una crítica al culto de la belleza y a la juventud eterna, a la obsesión por la piel. Me hice una máscara de mi propia cara de viejo en el 2002", explicó el comensal antes de conocer a Amparo, su cita. La mujer, apasionada del arte en general y de la fotografía erótica en particular, no hizo ningún tipo de comentario sobre el aspecto de Ramón cuando se saludaron.

No obstante, durante la velada, Amparo por fin reaccionó y le hizo la esperada pregunta: "¿Puedo preguntarte por lo de la cara?". Después de escuchar la explicación de Ramón se quedó más tranquila, tal y como confesó en unos totales a cámara: "Me he relajado al saber que tiene un sentido y que no hay dolor detrás de lo que le está pasando".

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, Amparo accedió a tener una segunda cita con Ramón: "Me parece una persona interesante, me ha gustado descubrir su propuesta de trabajo, de vida y manera de pensar. Me gustaría seguir conociéndolo". El "monstruo analógico", por su parte, se mostró en esa misma línea: "Nos hemos intentado conocer a través del arte y tendría una segunda cita".