Tan apenas acaba de terminar el último reality de Telecinco, Supervivientes 2022 (lo hizo con polémica por el enganchón entre Carlos Sobera y Rubén Montesinos) y la cadena ya está preparándose para su siguiente programa.

Es más, Telecinco ya está ideando la parrilla para el mes de septiembre y una de sus grandes apuestas es 'Pesadilla en El Paraíso', un concirso en el que 18 rostros famosos se medirán a todo tipo de calamidades mientras conviven en un supuesto paraíso.

Para ir abriendo boca, la cadena ha empezado a confirmar a los primeros concursantes y este miércoles, 'Sálvame' ha sido el encargado de dar a conocer el nombre del primer fichaje. Enfundado de cabeza a pies con un mono negro, el participante destapó su rostro ante la sorpresa de Terelu Campos.

Pipi Estrada es el primer confirmado de 'Pesadilla en el paraíso', una participación que no ha hecho demasiada gracia a la hija de María Teresa Campos. Su fichaje dejó sin palabras a la presentadora, que intentó mostrarse natural e indiferente.

Su cara fue un auténtico poema y aunque, trató de disimular, su rostro dejó ver su malestar. "Terelu, ¿estás contenta? No sé si me escuchas, ¿estás contenta?", quiso saber Adela. La presentadora, intentando mantener el tipo, guardó unos segundos de silencio antes de responder un contundente "me la pela".

Según los propios colaboradores del programa, Terelu Campos pidió a sus directores no coincidir nunca en plató con Estrada cuando el periodista se regresó al programa. Desde entonces, se la han intentado jugar en varias ocasiones, aunque lo cierto es que hasta la fecha no se ha producido ningún reencuentro.

Cabe recordar que Pipi Estrada tiene el 80% de su sueldo embargado por la deuda que arrastra con Terelu Campo.