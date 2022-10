Pasan los días y se sigue hablando de la polémica ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La infidelidad del joven a la marquesa de Griñón se ha analizado en multitud de programas, incluso en alguno totalmente inesperado para sus espectadoras. En la última entrega de 'Antena 3 Noticias' con Matías Prats y Mónica Carrillo también se quiso hablar por sorpresa de la polémica relación sentimental, con valoración de los periodistas incluida.

El espacio quiso recapitular todo lo ocurrido en torno a la hija de Isabel Preysler: "Ha sido la protagonista de todas las tertulias esta semana. No sé si tú, Matías, has comentado la ruptura de Tamara Falcó", dijo la presentadora en el tramo final del informativo. "Hombre, comentar, comentar... No mucho", sentenció con humor el mítico rostro de Antena 3.

Prats no dudó en confesar que se ha tratado de uno de los temas del momento y que eso es innegable: "Ha sido prácticamente imposible escaparse de este asunto. Han sido tantas horas dedicadas en televisión, radio y prensa escrita", reconoció antes de dar paso a una pieza sobre cómo ha dado la vuelta al mundo la noticia de la mediática ruptura.