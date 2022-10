Jesús Quintero ha fallecido este lunes a los 82 años de edad después de haber dejado huella en la televisión de nuestro país. Además de descubrir a numerosos rostros, el comunicador pasará a la historia por sus entrevistas a rostros muy conocidos por la sociedad en los que los silencios también decían mucho.

Una de las conversaciones más recordadas del periodista es la que hizo a Rocío Jurado. La cantante se sentó en el plató de 'El loco de la colina' con Quintero, con el que guardaba una gran amistad, a principios del 2006, siendo esta su última entrevista en televisión antes de morir en junio de ese año: "Vivir sin arte es imposible. Aunque no pudiera ejercerlo, lo buscaría por otros medios".

En la mítica charla de 'El loco de la colina', la cantante realiza un autorretrato de su trayectoria profesional y habla de sus asuntos más íntimos. La conversación se convirtió en una de las entrevistas míticas de la historia de la televisión y es recordada a día de hoy: "Los dolores del alma dejan más huella que los del cuerpo, porque incluso se olvidan".

En este especial, Rocío Jurado desveló que vio todos sus sueños truncados cuando los médicos le comunicaron el diagnóstico, palabras que cobran especial relevancia con la emisión en abierto de 'En el nombre del Rocío' en Telecinco: "Se acaba la vida, se acaban las perspectivas, se acaba el proyecto de futuro, se rompe, no hay futuro, no existe. Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto".

La artista de Chipiona también habló de su familia, del precio de la fama, de la vida. "Te quiero, Rocío", así terminaba el periodista su entrevista con Rocío Jurado.