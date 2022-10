El restaurante de First Dates sigue abierto para recibir a más solteros y solteras en sus mesas. En esta ocasión, entre otros comensales, han cenado Jennyfer y Antonio. Una cita que en un primer momento, parecía que había buen rollo entre los dos, pero la cosa se ha ido torciendo mientras iba avanzando la velada. ¿Cuál ha sido el problema?

Parecía que todo iba bien hasta que han empezado a hablar de las relaciones sentimentales. Jennyfer le ha contado que es bisexual y que "fluye mejor" con las chicas en el tema sexual. Aquí, Antonio ya ha empezado a mostrar sus dudas y a sentirse un poco incómodo. Sin embargo, ella ha notado que la cena empezaba a torcerse cuando le ha preguntado a Antonio por sus relaciones y si era celoso. Primero, él ha dicho que no, pero luego ha añadido que era "posesivo" y que "lo mío es mío". Con estas palabras, a Jennyfer le han entrado ganas de salir corriendo del restaurante. "Eso no lo quiero”, ha dicho tajante la chica, que ha contado que ya pasó por una experiencia así y que no quería volver a pasar por lo mismo. Es partidaria de "un amor libre" y "que cada uno pueda hacer su vida con libertad".

Ella ha empezado contando su dura historia en su país, Honduras, y por qué vino a España: quería encontrar "seguridad, salud y trabajo”. Además, durante este tiempo ha logrado un gran cambio físico. En tres años ha pasado de pesar 108 kilos a 64 kilos gracias a "mucho ejercicio y alimentación". "Llevo tres años trabajando en mí", ha asegurado la chica. También ha contado que su madre murió y "en lugar de llorar me iba a coger hierro, me ha ayudado mucho el deporte", refiriéndose a que el gimnasio fue su 'refugio'.