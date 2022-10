Llega una nueva temporada de televisión y con ella vuelve uno de los programas más populares: First Dates. Este afamado formato de citas entre desconocidos que buscan el amor tiene tantos momentos románticos como divertidos y se espera que esta nueva tanda de episodios vuelva a arrasar en audiencia.

El éxito de este espacio televisivo hace que muchos espectadores tengan dudas acerca de cómo es el programa en realidad. Pues bien, algunos participantes han desvelado detalles intrigantes sobre cómo es el proceso para participar y las cifras económicas. Varios de los datos que han salido a la luz eran absolutamente inesperados, por lo que te recomendamos que leas con atención.

Todo lo que necesitas para salir en First Dates

Si quieres buscar el amor en el programa lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de Cuatro y rellenar un formulario. Tienes que haberte registrado en Mediaset para que te deje enviarlo y el único requisito es ser mayor de edad. Una vez lo envíes entrarás en el casting de First Dates y, si la productora lo considera, contactará contigo para conocerte un poco mejor.

Si todo va bien te seleccionarán y te asignarán una fecha y una pareja que se acople a los datos que les hayas proporcionado y a un vídeo de presentación que tienes que enviarles y además te pille cerca geográficamente. A partir de ahí te podrás desplazar a Madrid con los gastos cubiertos para buscar a tu media naranja. No sabrás con quién vas a cenar hasta que le veas en el restaurante.

Los detalles del programa, al descubierto: ¿Cómo es el restaurante en realidad?

Posiblemente ya lo hayas escuchado y te lo confirmamos: no es un restaurante real sino una nave industrial. Se encuentra en un polígono de San Sebastián de los Reyes al que te llevará el propio programa. Por fuera no es el lugar más idóneo para mantener un encuentro romántico y los episodios se filman de 9 a 19, por lo que en el mejor de los casos te pillará a la hora de comer pero en ningún caso a la de cenar.

La productora también se encarga de la peluquería y el maquillaje para que salgas bien por la tele. Una vez entres al restaurante tendrás que firmar un contrato de cesión de derechos de imagen y verás un entorno lleno de cámaras, muchísima iluminación y decenas de cámaras. Nuestro consejo para que disfrutes la experiencia al máximo es que te abstraigas de todo eso y te centres únicamente en tu pareja.

¿Cuánto te pagan por participar en First Dates? (Tiene truco)

Según cuentan antiguos y recientes participantes, ahora el programa paga un poco menos. Antes eran 100 euros por comensal y ahora ha bajado a 90. Eso sí, tiene un pequeño truco, ya que la cena en principio no es gratis. El menú consta de 12 platos y tiene primero, segundo y postre al precio de 15 euros, una cifra que se devuelve fuera de cámaras.

Te llamará la atención si has visto el programa que muchos comensales invitan a sus parejas. La pregunta es: ¿sale gratis pagar la cena de su cita? La respuesta es no. A cada comensal se le devuelven 15 euros tras el programa haya pagado o no, por lo que en caso de que alguien invite se llevará 75 euros y su pareja 105. Aun así es una buena cifra por pasar un rato divertido, conocer a Carlos Sobera y quién sabe si conocer el amor.