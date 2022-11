Primero en Telecinco y ahora en Antena 3, pero ‘Pasapalabra’ sigue siendo, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión con rostros bien reconocidos entre su fiel audiencia.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Telecinco hace varios dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez, Antena 3 apostó por su compra y la decisión fue muy acertada.

Tanto, que con ‘Pasapalabra’ y otro programa como ‘El Hormiguero’ ha hecho que las noticias de Vicente Vallés que se emiten antes y después de estos programa sean lo más visto del día.

Y en Antena 3, entre los concursantes de ‘Pasapalabra’ en los últimos tiempos destaca sobre todo uno, Orestes Barbero, que continúa peleando por hacerse con el bote del programa.

Es uno de los concursantes que cuentan con los espectadores más fieles, convertido en casi en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pequeña pantalla. Esa es precisamente la clave del programa. Esa cercanía y amabilidad es lo que hace que cada vez más gente se sume al formato para intentar que esos concursantes se lleven el mayor premio posible.

¿Cambio de equipo?

Sin embargo, en el programa emitido este jueves estuvo a punto de pasar algo que nunca había sucedido en la historia del show. Uno de los invitados solicitó el cambio de equipo tras hablar Orestes, quien contó un chiste "malísimo".

“No ha pasado nunca que se cambie alguien de equipo en mitad del programa, ¿no?”, dijo Arturo González-Campos, humorista español. “Pues estén atentos”. El invitado zanjó: “Si es que no me apetece ni ayudarle ya, se me quitan las ganas”, concluyó de manera irónica y con mucho sentido del humor.