Emma García, una de las caras conocidas más trascendentes de Telecinco, ha sido noticia recientemente por su comportamiento en 'Fiesta', el nuevo espacio televisivo que conduce.

En concreto, el pasado martes, 1 de noviembre, la directora del programa y la abogada Eva Espejo, junto a Teresa Bueyes, comparecieron para dar visibilidad a unas imágenes comprometidas que afectaban a uno de los colaboradores de la cadena.

"Yo no os puedo decir como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo", informó Teresa Bueyes a la directora del programa y a la propia Emma. Rápidamente la dirección del programa le pedía a la abogada que consultara si dichas imágenes podían emitirse o, por el contrario, tenían que quedarse sin salir por evitar un conflicto legal con el afectado. Los colaboradores se quedaron sin palabras con lo que estaba ocurriendo.

El resultado final tras la consulta de 'Fiesta' con los abogados

Emma García salía, en torno a las 19:40 horas, a los pasillos de Mediaset. Allí se reencontró con Teresa Bueyes. "Por fin hay una resolución a la emisión o no de esas imágenes de un colaborador que trabaja desde hace muchos años en Mediaset y que es querido por nosotros. Es un material que a mi me ha angustiado y delicado", dijo Emma García. Teresa Bueyes confirmó, al momento, que no se emitirían las imágenes.

"El dictamen es que no se van a divulgar estas fotografías. No queremos destruir la imagen de esta persona. Creemos que cinco minutos en la vida de una persona no representan el todo. Y creo que es él el que tiene que dar la conformidad para que se emitan esas imágenes. Somos cuidadosos y yo estoy muy contenta porque además me cae muy bien", dijo la letrada. "A mí es la mejor noticia que me podrías dar", apostillaba Emma García.

El contundente mensaje de Emma a la directora

Al volver al plató, entonces se produjo el enfrentamiento. La directora de 'Fiesta' se enteró que pese a que no se iban a difundir las imágenes, sí se iba a decir de quién se trataba. "Me estás dando una información que no estoy de acuerdo. Yo me llevo bien con la directora. Me llevo especialmente bien con ella, por eso nos permitimos hablar así delante de las cámaras", dijo la presentadora.

"Si se ha decidido afortunadamente no emitir estas imágenes, que o no iba a pasar buena noche, no entiendo que se de el nombre de la persona que sale en esas imágenes", apostilló en pleno directo. "Lo digo en serio. A mi hay cosas con las que no me gusta jugar y ya lo sabéis", sentenció.