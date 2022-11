Joaquín Prat está un tanto cansado después de que saltase el escándalo del tonteo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. El presentador explotó este miércoles en 'Ya es mediodía' contra los dos colaboradores tras conocer sus versiones de lo sucedido: "Han mentido a los espectadores y a mí".

"Yo la conclusión que saco es que han contado una misma versión para hacer el mínimo daño público. Eso es lo que yo interpreto", aseguró Isabel Rábago en el programa después de asegurar que Alicia y el ganador de 'Supervivientes' han hablado y que los testimonios públicos de las personas implicadas en esta historia eran la misma, algo que desató la indignación del presentador del espacio de Telecinco.

"Quien sale dañado, mayoritariamente, es Jorge. Entonces, tanto Marta (López) como Alba cuentan la película para no perjudicar a Jorge porque ambas no tienen compromiso. Lo que llama la atención es que Alicia (esposa del modelo), sabiendo esto, insista que no hay besos en el comunicado", afirmó Miguel Ángel Nicolas. "Creo que hay tres personas que se ponen de acuerdo para contar una versión, y la mujer, que es la víctima de esta historia, está al tanto. A mí me lo cuenta con pelos y señales el domingo. Por eso, quiero saber que va a contar la otra parte. Porque yo no voy a dar ningún detalle", afirmó la periodista.

Además de ello, Prat también le lanzó un claro mensaje a Marta López, también colaboradora de 'Ya es mediodía', después de que Rábago se mostrase expectante por lo que contaría sobre este asunto: "Te han dejado con el culo al aire".

"Probablemente, por amistad, has hecho lo que has hecho, pero es hora de que cuentes la verdad dado que los dos protagonistas a efectos públicos, colaboradores de este programa, a mí que les he preguntado claramente me han mentido", expresó el presentador dirigiéndose directamente a cámara.