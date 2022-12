Seguramente lo hayas visto (y disfrutado) miles de veces. Es El Hormiguero y es uno de los programas de entretenimiento nocturno más vistos en España cada día. Y así, desde que se estrenó en Cuatro allá por 2006.

El espacio dirigido por el presentador Pablo Motos recibe, desde entonces, cada día a un famoso invitado al que le realiza una entrevista y le somete a diferentes pruebas en los distintos espacios de un formato que fue ajustándose a los gustos de la audiencia.

Pablo Motos es la cara reconocible del programa, del que entran y salen colaboradores. Algunos más importantes que otro. Podría ser el caso de una colaboradora que, tras años dedicándose al programa, podría decir adiós. ¿El motivo? Solicitan su despido inmediato.

Y esto es porque la sección que realiza dentro del programa no es de las que más guste, que se diga, entre los seguidores del programa. De hecho, está de capa caída. No, no es Pablo Motos pero sí una de las caras visibles del espacio. ¿Quién será? Ya te avanzamos que es una veterana colaboradora.

Así ha evolucionado El Hormiguero desde su creación

El programa televisivo nació en septiembre de 2006. Sí. Hace ya 16 años. Por aquel entonces comenzó a emitirse en abierto por Cuatro en las tardes de los domingos. Eso sí, ya con una misma estructura que aún mantiene.

Cada día un invitado de distinta índole visitaba el programa y además de pasar 'revista' con Pablo Motos, se enfrentaba a las diferentes secciones del programa de las hormigas. Entre ellas destacaban secciones propias de magia o ciencia.

El formato gustó a la audiencia y pronto pasó a incrementar su parrilla, de lunes a jueves. Eso sí, ya en Antena 3. Hasta el día de hoy, cuando con Pablo Motos y Trancas y Barrancas se ha convertido en un buque insignia de la cadena. De hecho, suele batir récords de audiencia casi a diario entre los diferentes programas de Antena 3.

Fue así durante años, con una media de dos millones de espectadores diarios. Hasta que llegó Pasapalabra (de vuelta) y cambiaron las tornas. Y el concurso, e incluso el informativo de la noche presentado por Vicente Vallés ya han pasado a El Hormiguero.

El despido de Pilar Rubio del Hormiguero

Sí. Es Pilar Rubio. Vayamos al lío. La mujer de Sergio Ramos se ha ido sometiendo a diferentes retos, siempre mostrando su carácter y sus ganas de superarse y aprender a diario. Hasta que un día, tras diferentes visitas al programa, se unió al equipo de Pablo Motos.

Ahora es la encargada de la sección de moda, pero tiene más quehaceres en la televisión y su reciente fichaje por El Desafío, otro programa de retos en el que será jurado, podría acabar con su presencia en El Hormiguero.

Sea como sea, Pilar ha ido compaginando los últimos meses en ambos programas con su vida familiar en París, donde su marido juega en el PSG y están sus hijos. Ha ido viajando desde la capital francesa hasta Madrid semanalmente con su jet privado.

La decisión de Pilar Rubio que pone en jaque su continuidad en El Hormiguero

Hace unas semanas, un comportamiento de Pilar Rubio incendió a la audiencia del programa. Le dio un giro a su sección, centrándose en el mundo de la moda. ¿El objetivo?

Que cada semana los invitados que acuden al programa se prueben ciertos looks extravagantes ideados por ella misma. Ahora bien, a la audiencia no termina de gustarle el espacio que ella misma presenta.

Y todo saltó por los aires con la visita del cantante reguetonero Nicky Jam al programa. En una de sus intervenciones (en su espacio de moda), Pilar Rubio se refirió al look que ella misma llevaba: un mono catsuit que le estilizaba dejando una pierna al descubierto.

La mujer de Ramos bromeó con el cantante, diciendo que estaba lista para participar en uno de sus videoclips, aunque uno de sus comentarios no gustaron a los espectadores.

Nicky Jam aceptó, eso sí. No obstante, Pilar Rubio habría estado desafortunada, al menos para la audiencia, con su confesión, asegurando que para poder estilizar un look como ese no había ni que comer ni beber para que se marcara todo. Podría haber sido la gota que colma el vaso, porque la audiencia la criticó como nunca en redes sociales...

Traes a Nicky Jam para ignorarlo y tenerlo apartado mientras Pilar Rubio hace una sección absurda, enhorabuena 👏 #NickyJamEH — Gamusino Real 🎗️🔻🇪🇸 (@realgamusin) 30 de marzo de 2022