Cantante, presentador, entrevistador... Bertín Osborne es una de las figuras más polifacéticas de la televisión en España. Dio el salto a la fama hace cinco décadas con sus primeras actuaciones musicales y en los 90 se instaló en la televisión, donde ha tenido grandes momentos. Su último éxito fue su formato de entrevistas, que empezó emitiéndose en TVE como En la tuya o en la mía y siguió en Telecinco como Mi casa es la tuya.

Sin embargo, si eres fan de este programa tenemos una mala noticia: no volverás a verlo en televisión. El drástico descenso en la audiencia, que llegó a sobrepasar los 4 millones de espectadores y ha tocado fondo superando por poco el millón en su última temporada, le condena. La noticia, para más inri, se conoce coincidiendo con el día en el que Bertín cumple 68 años.

El entorno de Bertín Osborne desvela más detalles de su despido

Aunque Telecinco no quiere utilizar la palabra despido, reconoce que ha finiquitado la relación contractual con el presentador. "Bertín Osborne ya no pertenece a Mediaset España", ha confirmado el grupo a Semana. Pero su entorno asegura a dicho medio que Telecinco había dejado de apostar por él hace años: "Llevaban tiempo trabajando intermitentemente, el programa se había convertido en un comodín para la cadena. Trabajaban cuando se requería, pero no existía ya una continuidad como en 2017 cuando hacían 36 programas de corrido".

“¿Cómo respondía Enrique Morente cuando le preguntaban si él era gitano?”. #MiCasaMorente. pic.twitter.com/tBtijI8G73 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 16 de abril de 2022

En este sentido Atresmedia ha estado rápida, pues ha contratado a parte del equipo de Mi casa es la tuya para implementar un formato de entrevistas muy similar con el futbolista Joaquín Sánchez como presentador: El novato. Los datos de audiencia no se acercan a los mejores tiempos de Bertín pero sí superan a los más recientes. Un duro jarro de agua fría para Mediaset.

La crisis se acrecenta: Mediaset y Telecinco, cuesta abajo y sin frenos

El despido de Bertín Osborne se enmarca dentro del cambio estructural de Mediaset España para tratar de levantar el vuelo. Ya con Paolo Vasile fuera del grupo incluso se han atrevido a tocar su principal pilar, Sálvame, reduciendo su duración. Son cambios que están desconcertando a la audiencia pero con los que esperan remontar el terreno perdido con Atresmedia, que les aventaja considerablemente.

Ahora queda ver si Bertín Osborne se aleja de los focos mediáticos a sus 68 años y lleva una vida más tranquila o si intenta regresar a la primera línea de la televisión. En cualquier caso no ha perdido el tiempo desde la última emisión de su programa, pues ha experimentado un espectacular cambio físico en el gimnasio que le convierte en la envidia de muchos.