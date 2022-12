La supuesta noche de pasión que vivieron Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue siendo el tema central de las tertulias de Telecinco. Durante la tarde del jueves, la colaboradora Beatriz Jarrín acudió al plató de 'Fiesta' para ofrecer su testimonio de los hechos y desmentir las informaciones que ha aportado 'Sálvame' durante los últimos días sobre el guardia civil y su mujer.

Pero además, tras pasar unos días alejada de los focos y aprovechando que estaba en Mediaset, la propia Alba apareció por sorpresa en plató para charlar un rato con Emma García. "Está hablando todo el mundo y la que tiene que hablar soy yo en todo caso", quiso subrayar después de irrumpir en el programa y dejar caer su inminente participación en 'Sábado Deluxe'.

Al ser preguntada por Bea Jarrín, la modelo confesó que estaba "alucinada" por sus declaraciones. "Hay grandísimas periodistas que en vez de estar en Qatar las deportivas y en Ucrania las otras ganándose el Pullitzer, están aquí todas hablando de Alba Carrillo", soltó para lanzar también un dardo a Cristina Porta: "Están hablando de mí y vienen a contar mi historia".

Pero no se quedó ahí e intentó darle otra estocada más a la colaboradora de 'Cuatro al día': "Lo que ella hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si pillaba algo". En ese instante, la aludida entró en plató y se enfrentó a la colaboradora. "¿Que yo estaba la primera de la fila...?", empezó diciendo sin poder terminar la frase al recibir otro corte de Alba: "Yo creo que sí, porque te vi con la cabeza metida en el cuello de Jorge. Si hablamos, hablamos todos".

El tono fue en aumento a pesar de que Jarrín acabó sentándose a su lado para intentar calmar las aguas: "No quiero consentir que pienses que he venido a defender a nadie". En ese instante, la exconcursante de 'Supervivientes' se levantó para abandonar el plató. A pesar de que Emma le sugirió que mantuviera una conversación con su compañera, Alba no se mostró por la labor. "Con esta señora no quiero hablar nada en mi vida", zanjó antes de irse del estudio.