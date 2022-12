Hace unos días ‘Secret Story’ volvía a las pantallas de Telecinco y lo hacía con sorpresa en la gala principal de la semana. Y es que aunque los espectadores más fieles del reality esperaban ver presentando a Carlos Sobera, no fue así.

La ausencia del conductor habitual del espacio causó mucha sorpresa, y más cuando Sandra Barneda apareció en el plató para coger las riendas del programa.

La audiencia estaba descolocada, y a Carlos Sobera no le quedó otra que entrar en directo en Telecinco a través de una videollamada para explicar su ausencia.

La explicación de Carlos Sobera

"Me gustaría estar ahí, pero no he podido ser esta noche. Estoy en casa... me pillé un pequeño covid el pasado fin de semana y, aunque ya estoy saliendo del túnel, aún estoy renqueante. Os voy a estar viendo", comentó el popular presentador, que se encontraba haciendo cuarentena tras dar positivo por coronavirus. Así pues, todo quedó aclarado en Mediaset.