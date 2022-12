Alberto Núñez Feijóo se está convirtiendo en un habitual de 'El programa de Ana Rosa'. El presidente del Partido Popular ha visitado por segunda vez en dos meses el espacio presentado por Ana Rosa Quintana, que ha vuelto a charlar con él durante la mañana de este jueves. Su anterior entrevista se produjo el pasado 10 de octubre, coincidiendo con el regreso de la periodista a televisión tras casi un año apartada de las cámaras.

Lejos de compartir un discurso moderado, Feijóo ha aprovechado su aparición en el magacín matinal para lanzar una retahíla de ataques hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, llegando a asegurar que el Ejecutivo no está garantizando "la democracia" del país.

Ana Rosa le ha preguntado a Feijóo por su petición para que Sánchez convoque elecciones anticipadas: "Acaba de aprobar los presupuestos y mientras tenga apoyo parlamentario... ¿Por qué va a convocarlas? Una cosa es el deseo del PP o el de muchos ciudadanos, y otra cosa es cómo pueden ustedes provocar que el presidente adelante elecciones si él no quiere".

"Es evidente que este señor no quiere, lleva haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho. Eso no significa que nuestra obligación no sea decirle a los españoles que lo que está ocurriendo en nuestro país no ha ocurrido nunca", se ha limitado a decir Feijóo sin ofrecer una respuesta clara sobre este asunto. Acto seguido, ha cambiado de tema para insistir en su idea de que Sánchez ha apoyado su legislatura "en una mentira".

También ha tenido tiempo durante la entrevista para imaginarse como presidente del Gobierno: "En enero de 2024, el código penal tendrá el delito de sedición repuesto, estará tipificado el referéndum ilegal como delito y volveremos a tener las penas de malversación de fondos públicos que tenemos. Quien cometa un delito será juzgado y la sentencia se cumplirá". "El Gobierno cree que el pueblo español es amnésico, que no tiene memoria, que es inmaduro, y se equivoca. El pueblo español sabe distinguir un mentiroso de quien no lo es", ha apuntado el político popular.

Por otro lado, Ana Rosa ha cuestionado que el PP se haya dirigido a los diputados socialistas para que "lleven la contraria" a su partido: "¿No le parece un poco ingenuo?". "Si usted escucha las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha o Aragón... ¿Eso es ingenuo? ¿Pedir que hagan lo que hacen los presidentes? ¿Es que acaso nos están mintiendo?", ha zanjado Feijóo sobre este tema.