'First Dates' está viviendo una semana llena de sorpresas para sus espectadores, y también para sus protagonistas. Si ayer hablábamos de la canción que le compuso 'Marcelo Criminal' al programa, este viernes lo hacemos de otro visita sorprendente.

El restaurante estaba inmerso en sus citas con los solteros, cuando Jorge Javier Vázquez ha entrado en el local. Ha reconocido que estaba "nervioso" por uno de los protagonistas del show conducido por Carlos Sobera.

Pero el presentador de 'Sálvame' no acudía al espacio en busca de una cita, sino para presentar su nuevo libro 'Antes del olvido'. A Sobera le ha desvelado que estaba nervioso por Matías, uno de los camareros, porque ha escrito sobre él en su libro.

“Un día estaba viendo el programa con mi madre y me dijo que quería para mí un novio como Matías”, afirmar el showman, antes de explicar que le ha dedicado un capítulo entero al camarero.

Jorge Javier ha comentado que escribió este libro después de un año y medio "terrible" para él, por la muerte de su amiga Milá Ximénez y otras experiencias personales. "Es el primer libro que no le he dejado leer a mi familia antes de publicarlo porque no quería que me censurasen" ha reconocido.

Por último, el catalán se ha despedido con un abrazo a Carlos Sobera, pero no ha querido olvidarse de Matías. "Matías, hasta siempre" le ha dicho con una sonrisa.