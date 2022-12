Saray Carrillo es la concursante más polémica que ha pasado por los fogones de MasterChef España. La cordobesa, que acostumbraba a contestar a los jueces con un tono de voz elevado y a veces irrespetuoso, culminó su paso por el programa de La 1 presentando una perdiz cruda en la prueba de eliminación.

Si su paso por el talent show pasó poco desapercibido, aún más llamativa fue su reacción tras abandonarlo. Y es que, a través de las redes sociales, realizó graves comentarios sobre el programa, al que acusó de estar amañado, y desveló secretos de programas que aún no se habían emitido. Esta tensión incluso derivó en una batalla judicial.

La exconcursante se disculpa

Dos años después de la polémica, Saray ha decidido expresar públicamente su arrepentimiento por su actitud tanto dentro como fuera de las cocinas. "He tenido tiempo de reflexionar acerca de las manifestaciones que hice respecto de la productora, la cadena, los jueces y mis compañeros de edición, en redes y en alguna entrevista, tras mi salida del programa", asegura en su perfil de Twitter.

La exconcursante, de este modo, pide perdón por lo sucedido: "Me he dado cuenta de que lo que dije fueron descalificaciones inciertas e injustas, y que no cumplí mis compromisos contractuales con el programa, realizando spoilers del contenido antes de su emisión. Por ello, quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas hacia todo el equipo. Muchas gracias por la comprensión”.

La acogida de las redes, sin embargo, no ha sido muy favorable para ella, ya que algunos internautas le acusan de fingir las disculpas para evitar problemas judiciales. MasterChef prepara la décima edición de su formato para concursantes adultos de a pie y Saray quiere zanjar lo ocurrido: "Prefiero quedarme solo con lo bueno".