El Benidorm Fest 2023 calienta motores para su segunda edición, que se celebrará durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero. RTVE publicó durante la tarde de ayer las 18 canciones participantes y todas ellas estarán disponibles en plataformas a partir de las 13:00 horas de este lunes, según ha explicado la Corporación pública en una rueda de prensa a la que ha asistido YOTELE.

Bajo estas líneas recogemos las primeras impresiones de los artistas tras la publicación de sus candidaturas. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha asegurado que en menos de 24 horas se han acumulado más de 855.000 reproducciones y 3,8 millones de impactos.

Sharonne - Aire

'Aire' es el tema con el que Sharonne intentará representar a España en Eurovisión 2023: "Más me vale coger aire para todo lo que viene, lo siento de una manera personal y bonita porque es un tema mío".

Megara - Arcadia

El grupo Megara comenta que su tema, 'Arcadia', está inspirado en la mitología: "Era una especie de cielo en la tierra, nosotros lo hemos querido llevar a un futuro cercano. Habla de una relación entre dos chicas dentro de un videojuego".

Alfred - Desde que tú estás

Alfred considera que 'Desde que tú estás' es una de las mejores canciones que ha compuesto. Para ello se ha inspirado "en una emoción como es el amor". "El amor se va transformando y apareciendo en tu vida de diferentes maneras y formas. Esta vez ha aparecido en forma de canción".

Blanca Paloma - Eaea

Blanca Paloma repite en el Benidorm Fest con 'Eaea', un tema con el que echa un vistazo al pasado: "Hay que mirar de donde vengo para saber a donde voy". "Es una nana que no es solo para niños, también se la puedes cantar a tu amado", ha explicado en la rueda de prensa. "Estamos entrenando ya a tope", ha avanzado.

Aritz - Flamenco

Aritz se pondrá 'Flamenco' en el Benidorm Fest con una propuesta en la que no faltará el baile: "Esta canción significa que te dejes llevar, que fluyas. No hay que tener miedo a una relación, sino ir a por ello". "Es latina y tiene un toque español. Creo que encaja mucho conmigo", asegura.

José Otero - Inviernos en Marte

La balada 'Inviernos en Marte' es la canción que llevará José Otero al escenario del certamen alicantino: "Está pensada para que se pueda representar en directo. Tiene fuerza y honestidad, creo que en directo puede sorprender mucho. La canción habla de la historia de amor de mis padres".

Famous - La Lola

Famous llega al Benidorm Fest 2023 con ganar de ofrecer un "show" a la altura: "La Lola define la fuerza de la mujer y la parte femenina de cada uno. 'La Lola' somos todos y es lo que he querido transmitir". "Habrá baile y cosas vocales que iréis viendo", comenta el exconcursante de 'Operación Triunfo'.

Fusa Nocta - Mi familia

Fusa Nocta ha recibido comentarios muy positivos tras el lanzamiento de 'Mi familia', su propuesta para el evento de TVE: "No me lo esperaba, ha sido muy guay". La canción, que arranca con un audio de su prima, tiene una letra muy especial para ella: "Hablo mucho de mis abuelas y de todos los consejos que me han dado".

Vicco - Nochentera

Vicco adelanta que se van a ver "muchas cosas" sobre el escenario con su intepretación de 'Nochentera'. "Soy una persona súper alegre y emocional. La canción habla de esas dos partes", afirma la cantante, a quien también le ha llegado un feedback muy positivo del público.

Meler - No nos moverán

Meler afronta el viaje del Benidorm Fest "con muchas ganas e ilusión". Allí cantarán 'No nos moverán', una canción pensada especialmente para la preselección: "Estamos inviertiendo mucho tiempo en la puesta en escena, queremos darle un giro y salir de nuestra zona de confort".

Siderland - Que esclati tot

Otro de los grupos que participa en el Benidorm Fest es Siderland, que defenderá el tema 'Que esclati tot': "Había mucha gente que tenía ganas de que lleváramos una canción en catalán, no solo de Catalunya, también de otras partes". "Nos presentamos el año pasado con mucha ilusión y este año hemos cumplido un sueño", admite Uri Plana.

Agoney - Quiero arder

Agoney, que parte con una importante base de seguidores, apuesta por un tema llamado 'Quiero arder'. "Me han mandado tantas veces al infierno que ya me quedo ahí", bromea el canario. Se trata de una canción que "necesitaba crear" y que no nació expresamente para el festival: "Me he dejado llevar mucho (...) quiero hacer arder Benidorm y Liverpool".

Karmento - Quiero y duelo

Karmento decidió dar el paso de presentarse por el festival del año pasado: "Sentí que me podía apetecer esta aventura". Su propuesta es 'Quiero y duelo', una canción "que intenta conectar con una vivencia universal, perseguir el propio destino y la propia verdad". "Tiene una acercamiento a la raíz y al folclore que da un valor al total", subraya.

Twin Melody - Sayonara

Las hermanas Paula y Aitana, integrantes de Twin Melody, saltan de TikTok al Benidorm Fest con 'Sayonara'. "Hablamos castellano, inglés, francés y euskera, queríamos poner parte de nuestra esencia y de nuestra identidad", explican las cantantes: "Estamos muy contentas. Hace poco grabamos el videoclip y ahora ya estamos preparando la gala. Queremos combinar el canto con el baile".

Rakky Ripper - Tracción

Rakky Ripper presenta una propuesta muy innovadora con 'Tracción'. "Es una canción con mucho poder en muchos sentidos. Habla de sentimientos no resueltos", explica: "Tiendo siempre a escribir sobre mis frustraciones". En cuanto a la puesta en escena, asegura que va "a darlo todo" en el escenario y también a nivel vocal: "Va a haber mucha caña".

Sofía Martín - Tuki

La carismática Sofía Martín prefiere "dejarse llevar" en el camino del Benidorm Fest con 'Tuki', su tema: "Afronto las cosas con optimismo y positividad". "La puesta en escena la estoy preparando paso a paso y poco a poco, ensayando la coreografía e inventándome cosas", recalca.

E'femme - Uff!

Las chicas de E'femme exclamarán 'Uff!' sobre el escenario del Benidorm Fest: "¿Quién no ha dicho alguna vez uff? Esta canción llegó a nosotras como una propuesta que pegaba con el sonido que hemos ido construyendo. La hemos hecho nuestra y estamos muy contentas, refleja bastante nuestra energía".

Alice Wonder - Yo quisiera

La última en presentar su candidatura es Alice Wonder. 'Yo quisiera' es un tema que nació "de una improvisación que hice en el piano de la casa de mi madre en un momento de shock vital". Sobre el Benidorm Fest reconoce que no entraba dentro de sus planes: "Pero aquí estoy, he salido de mi zona de confort".