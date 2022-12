Telecinco arrancó este lunes su semana especial de 'La isla de las tentaciones' para mostrar cómo se encuentran actualmente sus parejas protagonistas. El programa, presentado por Sandra Barneda, comenzó con el reencuentro entre Tania y Samu tres meses después de la hoguera final en la que ella decidió irse sola.

Tras su estancia en República Dominicana, los jóvenes volvieron a verse las caras y aprovecharon la ocasión para lanzarse todo tipo de reproches ante las cámaras. Tania explicó que en todo este tiempo ha tenido varios acercamientos con su ex, pero ninguno de ellos ha llegado a buen término. Además, reveló que ha seguido teniendo contacto con Hugo Paz: "Decidí ir a Cádiz a verle y estuve superbién".

En la noche de su cumpleaños se encontró a Samu y reconoció que se le "removió" todo, motivo por el que no habría querido formalizar una relación con Hugo: "Me dijo que él iba a estar ahí para cualquier cosa y que me iba a equivocar". Durante su charla con Barneda, también confesó que un festival se encontró con Jessica, tentadora de Samu, y que se enfrentó a ella: "Ella dijo que había estado con él, me enfadé y le eché la copa encima".

En ese instante entró un Samu visiblemente molesto que prefirió no saludar a Tania. "Siempre soy el malo", se quejó antes de señalar que su exnovia se había ido con otro antes de ir a ver a Hugo: "¿No te fuiste con un cantante antes de irte a Cádiz?". "¿Eso fue antes de ir a Cádiz? Eres un mentiroso. Yo ahí no estaba hablando con Hugo, eso fue después".

Jessica también asistió a 'La isla de las tentaciones: tres meses después' para dar su versión. Tras mantener un tenso enfrentamiento con Tania, la joven dejó la puerta abierta a una posible relación con Samu: "Todo puede ser". "Sé tú mismo, la que te quiera te va a querer como eres. Que no te pongan la correa y que no te obliguen a hacer nada", le aconsejó al joven.

A pesar de un reencuentro marcado por los reproches, finalmente Tania se derrumbó y le dedicó entre lágrimas unas cariñosas palabras a Samu: "Te veo y me quiero quedar con lo bueno que hemos pasado. Te quiero muchísimo, te deseo lo mejor y quiero que esto se quede aquí. Nos queremos muchísimo pero nos queremos muy mal". "Me cuesta porque ha sido la persona que más he querido en mi vida", confesó Samu antes de despedirse de Tania con un abrazo.