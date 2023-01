A First Dates van todo tipo de personajes. Unos más cultos y otros menos intelectuales. Miles de solteros españoles ya han pasado por el restaurante del programa que presenta Carlos Sobera y muchos de ellos han encontrado el amor en sus citas.

Sin embargo, los que pasan a la historia no son los que triunfan sino los que dejan comentarios para el recuerdo. Unos más divertidos y otros más desafortunados, como fue el caso de Yuleima. Esta estudiante grancanaria de 22 años no es experta en geografía y así se lo demostró a toda España con su aparición en el programa de Cuatro.

Yuleima, en First Dates: "Valencia está en Andalucía, ¿no?"

Yuleima fue a buscar el amor y solo encontró un error gravísimo de geografía. De hecho Hipólito, su cita, sabe más viniendo de Argentina. Este joven vivió en València y así se lo hizo saber a la canaria para romper el hielo. Sin embargo esta no sabía dónde estaba la capital del Turia, pues su conocimiento de la Península Ibérica es escaso: "Madrid sé que queda en el centro, pero no sé ubicar las provincias".

Cual estudiante que llega a un examen sin saberse la respuesta, la joven se la jugó. "Voy a quedar como una inculta porque no sé por dónde queda... Eso está abajo ¿no? En Andalucía", dijo. Y no, no acertó. El resto de la cita, lamentablemente, quedó en un segundo plano tras este error.