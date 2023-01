Televisión Española está siendo cada vez más competitiva por la audiencia de los concursos televisivos de la tarde, una franja que acapara Antena 3 con 'Pasapalabra' pero en la que La 1 está ganando mucha presencia en las horas previas. Y es que al sempiterno 'Saber y Ganar' de La 2 se han unido otros formatos en el canal principal de la corporación pública.

Se trata de 'El Comodín de La 1' y 'El Cazador'. El primero de ellos es similar a 'Quién quiere ser millonario' con una mecánica de preguntas con cuatro posibles respuestas, aunque el uso de los comodines es diferente. Más innovador es el segundo, en el que los concursantes se enfrentan a un sabio cazador al que deben vencer para hacerse con el dinero que hay en juego.

'El Cazador' mete la pata en un enunciado y la RAE lo corrige

En una pregunta sobre el inglés el programa empleó el término 'chique', que no pasó desapercibido para muchos de los espectadores. "Chico español conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: 'I want [...] with you'", era el enunciado. Los guionistas utilizaron esta palabra de lenguaje inclusivo porque la orientación sexual de la persona que pide la cita no viene a cuento para la pregunta, pero la fórmula por la que apostaron era incorrecta.

En respuesta a la pregunta de un telespectador a través de Twitter, la Real Academia Española explicó que el equipo de 'El Cazador' había cometido un grave error en el uso del lenguaje. "El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos", es la explicación. De este modo, la palabra correcta habría sido 'chico'.