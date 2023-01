'La ruleta de la suerte' es uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión y sigue siendo muy popular a día de hoy. Uno de los motivos es el carisma de su presentador, Jorge Fernández, que engancha a los espectadores a la televisión y encandila a los concursantes que participan.

Cada día son tres personas diferentes las que giran la ruleta y resuelven los paneles. Miles de españoles medios han pasado por el plató del concurso de Antena 3 y han conocido personalmente al conductor de este espacio televisivo. Y algunos han dejado huella protagonizando auténticos momentazos para el recuerdo... como el de Estefanía.

Jorge Fernández revela cuál es su plato favorito

Todo surgió cuando el presentador contó, en plena grabación, cuál es su comida preferida. Los guionistas prepararon una prueba de temática gastronómica con la pista 'Un entrante muy sabroso'. ¿Sería el favorito de Jorge Fernández? Estefanía tenía el turno y jugó con maestría haciendo buenas tiradas y usando la doble letra para llevarse un suculento botín de 1650 euros.

La respuesta correcta era 'Setas a la plancha con ajo y perejil'. Un rico plato que gusta y mucho al presentador: "A mí me encanta añadirle un poquito de aceite de oliva, eso está buenísimo". Sin embargo, no es su plato preferido. En realidad su favorito son las gambas al ajillo: "Me vuelve loco".

La atrevida proposición de Estefanía en La ruleta de la suerte

La revelación de Jorge Fernández no se quedó sola: vino continuada por una respuesta valiente de Estefanía, la formidable concursante andaluza que había resuelto el panel gastronómico. Con total atrevimiento le propuso tener una cita en Jaén.

Se dio la coincidencia de que las gambas al ajillo son uno de los platos estrella de la participante, tan inteligente como hábil en la cocina. "Cuando quieras te invito", sugirió con una sonrisa a Jorge. Está por ver si cuaja la propuesta y esa cita gastronómica se acaba produciendo.