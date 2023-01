La relación entre Olga Moreno y los medios de comunicación no termina de ser la mejor, sobre todo con programas como ‘Sálvame’, al que recientemente no quiso atender.

"No quiso, yo la respeté. Ella con el programa y con la productora no se lleva bien, considera que no se le ha tratado correctamente y es lógico, si no quiere, no quiere", explicó Marta López en el plató del programa.

La colaboradora tenía este reto encima de la mesa que finalmente no pudo cumplir. Fue entonces cuando entró en escena María Patiño y lanzó este dardo envenenado a la ex de Antonio David Flores.

"El otro día me vine arriba cuando le propusimos el reto a Marta. Yo soy autocrítica conmigo e hice un comentario que es muy incoherente con mi manera de pensar. Dije que no tengo nada en contra de Olga Moreno porque no ha cometido ningún delito", arrancó la presentadora.

La cosa, sin embargo, no se quedó ahí. María Patiño fue mucho más lejos a continuación. "Evidentemente no está condenada, pero creo que es una cómplice necesaria para que una madre no esté con sus hijos. Lo mantengo y si es el motivo por el que no nos saludas, para mí es mucho más importante ser coherente conmigo misma y luchar por lo que creo que es verdad", concluyó Patiño.